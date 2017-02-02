BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r diyenlere tepki gÃ¶steren gencin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸok etti

DÃ¼zce'de baÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r diyenlere tepkisini kentte demokrasi nÃ¶betlerinin tutulduÄŸu AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda, bir arkadaÅŸÄ±yla ellerinde tabanca ile Ã§ektirdikleri fotoÄŸrafla gÃ¶sterdi.

Düzce'de oturan S.A., 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduÄŸu AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda, bir arkadaÅŸÄ±yla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoÄŸrafÄ±, sabah saatlerinde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. S.A.'nÄ±n, "BaÅŸkanlÄ±k sistemine 'hayÄ±r' diyenleri tÄ±pkÄ± 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacaÄŸÄ±z" notuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoÄŸrafÄ± sayfasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. Facebook hesabÄ±nda kapak fotoÄŸrafÄ± bölümünde Sedat Peker'in fotoÄŸrafÄ± bulunan S.A.'nÄ±n, silahlÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili polisin inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.