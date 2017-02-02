Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/02/2017 15:50

BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r diyenlere tepki gÃ¶steren gencin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸok etti


DÃ¼zce'de baÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r diyenlere tepkisini kentte demokrasi nÃ¶betlerinin tutulduÄŸu AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda, bir arkadaÅŸÄ±yla ellerinde tabanca ile Ã§ektirdikleri fotoÄŸrafla gÃ¶sterdi.

Düzce'de oturan S.A., 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduÄŸu AnÄ±tpark MeydanÄ±'nda, bir arkadaÅŸÄ±yla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoÄŸrafÄ±, sabah saatlerinde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. S.A.'nÄ±n, "BaÅŸkanlÄ±k sistemine 'hayÄ±r' diyenleri tÄ±pkÄ± 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacaÄŸÄ±z" notuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoÄŸrafÄ± sayfasÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. Facebook hesabÄ±nda kapak fotoÄŸrafÄ± bölümünde Sedat Peker'in fotoÄŸrafÄ± bulunan S.A.'nÄ±n, silahlÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili polisin inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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Angela Merkel

Merkel Meclisin darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde inceleme yaptÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan Meclis'i ziyaret etti


MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ä°ntihar giriÅŸimininde bulunan ve hastanede yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. BugÃ¼n Fatih Camii'nde yapÄ±lan cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan tabutu SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi ve oÄŸlu taÅŸÄ±dÄ±.


Merkel'in Ä°slamist terÃ¶r ifadesine ErdoÄŸan'dan bÃ¼yÃ¼k tepki

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Merkel "Ä°slamist terÃ¶r" ifadesini kullanÄ±nca ErdoÄŸan tepki gÃ¶stererek "Ä°slamist terÃ¶r ifadesi biz MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ciddi manada Ã¼zmektedir. DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden dolayÄ±, kalkÄ±p 'Ä°slamist terÃ¶r'Ã¼ kullanÄ±rsak bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olur. Bunu lÃ¼tfen kullanmayalÄ±m." dedi.