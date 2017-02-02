VatandaÅŸÄ±n bankada tuttuÄŸu ne kadar altÄ±n var

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Dolardan TL'ye, altÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ" iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadan sonra bankalarda tutulan kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ± 2016'nÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±.

FiyatÄ±ndaki dalgalanma ile 2015'te altÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p konut ve dövize yönelen yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, önceki yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 5,6 milyar liralÄ±k altÄ±n bozdurdu. AltÄ±na geçen yÄ±l yeniden raÄŸbet göstermeye baÅŸlayan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bankalarda tuttuÄŸu kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ± da 6,3 milyar lira daha artÄ±ÅŸ gösterdi.BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015 sonu itibarÄ±yla bankalardaki altÄ±n mevduatÄ± 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleÅŸti.Söz konusu rakamÄ±n 10 milyar 68 milyon lirasÄ±nÄ±n gerçek kiÅŸilere, 556 milyon lirasÄ±nÄ±n da ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlara ait olduÄŸu kaydedildi.

ALTIN MEVDUATI 2016'DA 51,6 TON ARTTI

Verilere göre, 2015 sonu itibarÄ±yla 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleÅŸen bankalardaki altÄ±n mevduatÄ± hesaplarÄ±, geçen yÄ±lÄ±n sonunda 16 milyar 964 milyon liraya yükseldi. Böylece yatÄ±rÄ±mcÄ±, geçen yÄ±l bankalardaki altÄ±n mevduatÄ±nÄ±n üzerine yaklaÅŸÄ±k 6 milyar 340 milyon lira daha eklemiÅŸ oldu.Söz konusu rakam, bir yÄ±l boyunca gerçekleÅŸen iÅŸlemlere göre, 2016'da altÄ±nÄ±n ortalama gram fiyatÄ± 122 lira olarak baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, 51,6 ton altÄ±na denk geliyor.2016'da bankalardaki altÄ±n hesaplarÄ±nÄ±n 15 milyar 922 milyon lirasÄ± gerçek kiÅŸilere, 1 milyar 42 milyon lirasÄ± da ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlara ait oldu.