Merkel'in Ä°slamist terÃ¶r ifadesine ErdoÄŸan'dan bÃ¼yÃ¼k tepki

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Merkel "Ä°slamist terÃ¶r" ifadesini kullanÄ±nca ErdoÄŸan tepki gÃ¶stererek "Ä°slamist terÃ¶r ifadesi biz MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ciddi manada Ã¼zmektedir. DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden dolayÄ±, kalkÄ±p 'Ä°slamist terÃ¶r'Ã¼ kullanÄ±rsak bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olur. Bunu lÃ¼tfen kullanmayalÄ±m." dedi.

Ä°ÅŸte iki liderin konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan:"Askeri, siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerimizi ele aldÄ±k. Ege'deki geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdik. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Suriye ve Irak'Ä± görüÅŸtük. Terörle mücadelede neler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸtuk.

"ALMANYA'NIN BÄ°ZÄ°MLE DAYANIÅžMASI ÖNEM ARZ EDÄ°YOR"

UluslararasÄ± terörle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceÄŸi deÄŸil, uluslararasÄ± bir mutabakatÄ±n olmasÄ± söz konusudur. NATO üyesi olarak Almanya'nÄ±n terörle mücadelede bizimle dayanÄ±ÅŸmasÄ± önem arz ediyor. Bu seyahatin Türkiye ile Almanya arasÄ±nda önemli bir yeri olacaktÄ±r.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel:"Çok yoÄŸun ve detaylÄ± görüÅŸmelerimiz oldu. Bu benim darbe teÅŸebbüsünden sornaki ilk ziyaretim. Bu olayÄ± da ele aldÄ±k ve terörle mücadele konusunun çok önemli olduÄŸunu ve teÅŸebbüse neden olanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aynÄ± zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiÄŸini ifade ettim."Bu açÄ±klamalarÄ±n ardÄ±ndan soru cevap kÄ±smÄ±na geçildi.

ERDOÄžAN'DAN "Ä°SLAMÄ°ST TERÖR" Ä°FADESÄ°NE TEPKÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± ortak açÄ±klamada, "Ä°slamist terör ifadesi biz MüslümanlarÄ± ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanÄ±lamaz, doÄŸru deÄŸildir. Çünkü Ä°slam ile terör bir araya gelemez. Ä°slam'Ä±n kelime anlamÄ± barÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla kelime anlamÄ± barÄ±ÅŸ olan bir ifadeyi eÄŸer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarÄ±nÄ± üzer. Bunu lütfen kullanmayalÄ±m. Çünkü kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sürece biz bunun karÅŸÄ±sÄ±nda durmak durumundayÄ±z, sessiz kalÄ±rsak bunu kabul olur. Ben Müslüman CumhurbaÅŸkanÄ± olarak bunu asla kabul edemem." dedi.

MERKEL: MAHKEMELERE SAYGI DUYMALIYIZ

SuçlularÄ±n iadesiyle ilgili gelen soruya ise Angela Merkel ÅŸöyle cevap verdi:"Bizim adÄ±m atmamÄ±z ve önlem almamÄ±z için elimizde kanÄ±tlarÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Almanya'da bazÄ± mahkeme kararlarÄ± var. BazÄ± koÅŸullarda iadelerin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± yönünde. Mahkemelerin ve baÄŸÄ±msÄ±z incelemelerinin sonucuna saygÄ± duymalÄ±yÄ±z. Bizim için özellikle ÅŸimdi yanlÄ±ÅŸ geliÅŸmeler olmamalÄ±."

ERDOÄžAN MERKEL'Ä°N YANINDA SÄ°TEM ETTÄ°

Bu sözlerin ardÄ±ndan ise ErdoÄŸan tekrar söz alarak ÅŸunlarÄ± söyledi:"DEAÅž'a karÅŸÄ± bizim verdiÄŸimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Mücadelede kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. FETÖ ile alakalÄ± da, PKK, PYD, YPG ne ise FETÖ odur. Benim ülkemde darbe yapacak ve bu kiÅŸi Almanya'ya kaçÄ±yorsa, bunlara karÅŸÄ± Almanya yönetiminin de, haklÄ±sÄ±nÄ±z adalet bakanlarÄ± birbirileriyle iliÅŸki kurarak belge bilgi bunlar gönderilir ama biz ABD'ye de 85 koli belge yolladÄ±k. Hala yargÄ±dan çÄ±kacak karar bekleniyor. Bu konularda çok daha seri karar almak suretiyle bir an önce neticeye varÄ±rsak isabetli olur diye düÅŸünüyorum."