MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ä°ntihar giriÅŸimininde bulunan ve hastanede yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. BugÃ¼n Fatih Camii'nde yapÄ±lan cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan tabutu SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi ve oÄŸlu taÅŸÄ±dÄ±.

MHP Kocaeli Milletvekili, Eski Milli Futbolcu Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n cenaze törenine MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamÄ± katÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Gençlik ve Spor Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, SancaklÄ± ailesini bu acÄ±lÄ± günlerinde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

ANNESÄ° GÖZYAÅžI DÖKTÜ

Hülya SancaklÄ±'nÄ±n annesi Nevin ErdoÄŸan ile babasÄ± Kemal ErdoÄŸan taziyeleri ayrÄ±ca kabul etti. Nevin SancaklÄ± TBMM BaÅŸkanvekili ve CHP Ä°stanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'ye sarÄ±larak, "BaÅŸkanÄ±m, yol arkadaÅŸlarÄ±m iyi ki varsÄ±nÄ±z. DayanamÄ±yorum. Çok acÄ± var baÅŸkanÄ±m çok. CiÄŸerim acÄ±yor. Ä°çim kanÄ±yor baÅŸkanÄ±m. Bundan sonraki yaÅŸam benim için çok zor" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.

BABA OÄžUL CENAZEYÄ° TAÅžIDI

AcÄ±sÄ± yüzüne yansÄ±yan Saffet SancaklÄ± ile oÄŸlu Mert ve kÄ±zÄ± Duygu'nun oldukça bitkin olduÄŸu gözlendi. Cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hülya SancaklÄ± için helallik alÄ±ndÄ±. Saffet SancaklÄ± ve oÄŸlu Mert tabutu cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n cenazesi Eyüp MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.