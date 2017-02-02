Merkel Meclisin darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde inceleme yaptÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, darbe giriÅŸimi gecesi bombalanan Meclis'i ziyaret etti

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TBMM'yi ziyaret etti.Merkel, TBMM'ye geliÅŸinde Meclis BaÅŸkanÄ± Vekili Ahmet AydÄ±n tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

YapÄ±lan görüÅŸmede AydÄ±n, Merkel'i TBMM'de aÄŸÄ±rlamaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

"Ziyaretinize, müttefikimiz ve bir numaralÄ± ticaret ortaÄŸÄ±mÄ±z olmanÄ±z hasebiyle, Almanya ile olan iliÅŸkilerimizin yakÄ±n tutulmasÄ± ve her alanda daha da geliÅŸtirilmesi açÄ±sÄ±ndan büyük önem atfediyoruz." diyen AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°liÅŸkilerimizin her alanda geliÅŸtirilmesini arzu ediyoruz. Bu baÄŸlamda Almanya Federal Meclisinde Almanya-Türkiye Dostluk Grubu gelecek hafta ülkemizi ziyaret edecek. Yine parlamenter diplomasi adÄ±na Federal Mecliste Ä°çiÅŸleri Komisyonu heyeti de 6-10 Åžubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Parlamenterlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± temaslarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±ndan son derece memnunuz. Buna her iki ülke açÄ±sÄ±ndan da çok deÄŸer veriyoruz. Geçen yÄ±l da TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonumuzdan bir heyetimiz, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini anlatmak amacÄ±ya ekim ayÄ±nda Berlin'i ziyaret etmiÅŸlerdi. Parlamenterlerimizin uluslararasÄ± asamblelerde ve diÄŸer platformlarda yakÄ±n iliÅŸki ve iÅŸbirliÄŸi içinde bulunmasÄ±ndan son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu iliÅŸkilerin her iki ülke arasÄ±ndaki münasebetleri daha da güçlendireceÄŸine inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r.

Ä°liÅŸkilerimiz ve iÅŸbirliÄŸimiz bu yeni dönemde yeni bir ivme kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Almanya'daki seçimleri ve Türkiye'deki referandum sürecini dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu ivmeyi koruma ve iÅŸbirliÄŸimizi daha ileriye taÅŸÄ±ma iradesine her iki ülke de sahip çÄ±kÄ±yor."

GörüÅŸme daha sonra basÄ±na kapalÄ± devam etti ve 45 dakika sürdü.

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan Merkel ve beraberindekiler, TBMM'nin, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda bombalanan bölümünü gezdi. TBMM BaÅŸkanÄ± Vekili AydÄ±n, Merkel'e, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar ve yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili bilgi verdi.

Merkel ve beraberindeki heyet daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'na girdi. AydÄ±n, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n olduÄŸu bölümden Merkel'e, oturumun nasÄ±l açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.