Merkel TÃ¼rkiye ziyaretim halkÄ±n referandum kararÄ±nÄ± etkilemez dedi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, TÃ¼rkiye ziyaretinin referandum sÃ¼recinde halkÄ± etkilemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan Çankaya KöÅŸkü'nde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Merkel, sözlerine bu zor dönemlerde bu kadar ayrÄ±ntÄ±lÄ± görüÅŸme olanaÄŸÄ± bulmalarÄ± nedeniyle mutlu olduÄŸunu belirterek baÅŸladÄ±.Merkel, bugün TBMM’yi gezerken, 15 Temmuz’daki darbe teÅŸebbüsünün tahribatÄ±nÄ±n izlerini ve Türk halkÄ±nÄ±n demokrasi için nasÄ±l siper olduÄŸunu görme fÄ±rsatÄ±nÄ± elde ettiÄŸini dile getirdi. Bundan sonra atÄ±lacak siyasi adÄ±mlarda ifade, basÄ±n özgürlüÄŸü ve güçlerin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunun dikkate alÄ±nmasÄ± isteklerine iliÅŸkin görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± ve görüÅŸmeleri sürdüreceklerini ifade eden Merkel, “GörüÅŸmelerimizde terör tehdidi ve Ä°slamcÄ± terörü ele aldÄ±k. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na da söyledim. Burada Müslümanlara karÅŸÄ± herhangi bir ÅŸüphecilik yok, çünkü bu insanlar, insan hayatÄ±nÄ± yok edip demokrasiyi ortadan kaldÄ±rmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak’ta da PeÅŸmergelerle birlikte bu teröre karÅŸÄ± mücadele ediyoruz. Türkiye’yi destekliyoruz ve burada çok büyük bir yük altÄ±nda olduÄŸunu biliyoruz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ile PKK’nÄ±n terör eylemleri hakkÄ±nda da konuÅŸtuklarÄ±nÄ± söyleyen Merkel, Almanya’da PKK’yÄ± terör örgütü olarak kabul edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Merkel, iki ülke içiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n bu konuda temasta olmayÄ± sürdüreceklerinin altÄ±nÄ± çizdi.

Türkiye’de yaÅŸayan 3 milyon Suriyeli mülteciye iliÅŸkin durumu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Merkel, “Ä°ki taraf için de 18 Mart 2016 tarihli anlaÅŸmanÄ±n canlÄ± tutulmasÄ± gerekiyor.” dedi.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile KÄ±brÄ±s konusunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Merkel, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiÄŸini ifade ettiklerini belirtti. Merkel, “Yunanistan, KÄ±brÄ±s, Türkiye ve bütün Avrupa BirliÄŸi için çok önemli bir konu bu.” dedi.

Konuk baÅŸbakan, Irak ve Suriye’deki geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, siyasi geliÅŸmeleri destekleyerek kalÄ±cÄ± çözüm bulunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Merkel her zaman görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde olmak gerektiÄŸini belirttiÄŸi konuÅŸmasÄ±nÄ±, ”Almanya’da yaÅŸayan çok sayÄ±da Türk kökenli kiÅŸiler nedeniyle bu iÅŸbirliÄŸimizi sürdürme yükümlülüÄŸümüz var, görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z olsa bile.” sözleriyle tamamladÄ±.

"Ziyaretimin halkÄ±n kararÄ±nÄ± etkileyemeyeceÄŸini düÅŸünüyorum"

Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ± yönündeki iddialara karÅŸÄ±lÄ±k, zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleriyle görüÅŸmelerinin son derece önemli olduÄŸunu belirtti. Türk halkÄ±nÄ±n kendi kararÄ±nÄ± kendi vereceÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyleyen Merkel, “Benim bir ziyaretimin halkÄ±n kararÄ±nÄ± etkileyemeyeceÄŸini düÅŸünüyorum.” görüÅŸünü dile getirdi.

Bugün her konuyu ele aldÄ±klarÄ±nÄ±, her iki tarafÄ±n da kabul etmediÄŸi hususlarÄ± birbirine aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Merkel, "AyrÄ±ca, görüÅŸmelerimiz bugün tehdit konusunda gerçekleÅŸmedi. En iyi çözümün nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk. YapÄ±lmasÄ± gerekenleri görüÅŸtük." diye konuÅŸtu.

Türkiye-AB anlaÅŸmasÄ±

Türkiye-AB anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin olarak da Türk tarafÄ±nca çok ÅŸey yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Merkel, "AB'den o kadar deÄŸil. Yunanistan tarafÄ±ndan sahil güvenlik çok iyi bir ÅŸekilde iÅŸliyor. Mülteci sayÄ±sÄ± azaldÄ± ve entegrasyon konusunda da birçok somut adÄ±m atÄ±ldÄ±. Bu nedenle AB'nin finans katkÄ±sÄ±nÄ± en kÄ±sa zamanda saÄŸlamasÄ± gerekir." dedi.