Donald Trump'Ä±n kararÄ± nedeniyle Ã¼lkesine geri gÃ¶nderilmiÅŸti bakÄ±n sonuÃ§ ne oldu

Trump'Ä±n imaladÄ±ÄŸÄ± kararnamenin ardÄ±ndan Ä°ranlÄ± Ali Ã¼lkesine geri gÃ¶nderilmiÅŸti. Ä°ran'lÄ± Ali Vayeghan, mahkeme kararÄ±yla ABD'ye yeniden geri dÃ¶ndÃ¼

Donald Trump'Ä±n 7 ülke vatandaÅŸÄ±nÄ±n Amerika'ya giriÅŸine engel getiren imzayÄ± atmasÄ± sonucunda Ä°ranlÄ± Ali Vayeghan ülkesine gönderilmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan geçen hafta imzalanan ve 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸini yasaklayan kararnamenin ardÄ±ndan Los Angeles HavalimanÄ±'nÄ±ndan (LAX) Amerika'ya giriÅŸi engellenerek ülkesine geri gönderilen Ä°ran'lÄ± Ali Vayeghan, mahkeme kararÄ±yla Los Angeles'a geri döndü.

TRUMP KARARI SONRASI AMERÄ°KA'YA DÖNEN Ä°LK KÄ°ÅžÄ°

Federal hakimin, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme kararÄ±yla geçtiÄŸimiz Pazar günü Amerika'ya giriÅŸine bir engel olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye raÄŸmen ülkeye giriÅŸ yapan ilk kiÅŸi oldu.

PerÅŸembe günü öÄŸle saatlerinde uçaÄŸÄ± LAX HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapan Vayeghan, havalimanÄ±nda Los Angeles Belediye BaÅŸkanÄ± Eric Garcetti baÅŸta olmak üzere, yakÄ±nlarÄ±, avukatlar ve aktivistlerden oluÅŸan kalabalÄ±k bir grup tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar ve sevinç gözyaÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

OÄžLUNU GÖRMEK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°...

GeçtiÄŸimiz Cumartesi gecesi Ä°ran'dan Amerika'ya gelerek Los Angeles'taki akrabalarÄ±na kÄ±sa bir ziyarette bulunan Ali Vayeghan, ardÄ±ndan Ä°ndiana eyaletinde yaÅŸayan ve 12 yÄ±ldÄ±r görmediÄŸi oÄŸluna kavuÅŸmak için yola çÄ±kmak istediÄŸi sÄ±rada Trump'Ä±n giriÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ± gerekçe gösterilerek ülkesine geri gönderilen kiÅŸiler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.AynÄ± gece havalimanÄ±nda 4 saat tutulduktan sonra oÄŸlunu göremeden Dubai üzerinden Ä°ran'a geri gönderilen Vayeghan için havalimanÄ±nda bulunduÄŸu saatlerde, hukukçular tarafÄ±ndan yapÄ±lan itiraz ertesi gün sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.California Federal Mahkemesi'nden hakim Dolly M. Gee, Vayeghan'Ä±n vizesi müddetince Amerika'da kalabileceÄŸine hükmedilerek Los Angeles'a geri gönderilmesine karar vermiÅŸti.Karar metninde,Vayeghan'Ä±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin 'telafisi mümkün olmayacak' zarara sebep olacaÄŸÄ± belirtilerek Amerika'ya giriÅŸine izin verildiÄŸi ifadelerine yer verilmiÅŸti.

Amerikan Sivil Özgürlükler BirliÄŸi (ACLU) ve avukat Stacy Tolchin'in hukuki mücadelesinin ardÄ±ndan Amerika'ya giriÅŸ yapan Vayehgan, LAX HavalimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, haklarÄ±nÄ± savunmak için kendisi adÄ±na mücadele veren herkese teÅŸekkür ederek, "Ä°nsan haklarÄ± dediÄŸimiz ÅŸey iÅŸte bu, gördüÄŸüm destek ve ilgi beni ÅŸok etti,beni onurlandÄ±rdÄ±nÄ±z, iÅŸte insanlÄ±k bu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.