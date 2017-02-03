Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/02/2017 09:34

TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±nda bir kriz daha


TÃ¼rk-Yunan gerginliÄŸine bir yenisi daha eklendi. TÃ¼rk gemisinin baÅŸÃ§arkÃ§Ä±sÄ± Cengiz Uygur, limanda fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmit'ten aldÄ±ÄŸÄ± 3 bin 600 ton rulo sacÄ±, Atina'nÄ±n kuzeyindeki Elefsis LimanÄ±'na götüren BoÄŸaziçi Denizcilik'e ait M/V Makbule Ana adlÄ± geminin baÅŸçarkcÄ±sÄ± Cengiz Uygur, her denizcinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi köprü üstünden (kaptan köÅŸkü) limanÄ± izlemeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada cep telefonu ile limanÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken Cengiz Uygur'u, gemiyi limana yanaÅŸtÄ±ran Yunan kÄ±lavuz kaptan uyardÄ±.

CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

Ticari bir liman olmasÄ±na raÄŸmen baÅŸçarkçÄ±nÄ±n görüntü almasÄ±na büyük tepki gösteren Yunan kaptan, fotoÄŸraflarÄ±n silinmesini istedi. Bunun üzerine Uygur fotoÄŸraflarÄ± kÄ±lavuz kaptanla sildi. KÄ±lavuz kaptanÄ±n ihbarÄ± üzerine gemiye gelen liman polisi, baÅŸçarkcÄ± Uygur'u gözaltÄ±na aldÄ±. Uygur'un üzerinden Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan emekli olduÄŸuna dair astsubay kimliÄŸi çÄ±kÄ±nca, emekli astsubayÄ±n gemiye Türk ajanÄ± olarak bindiÄŸi ve limanÄ± görüntülediÄŸini iddia edildi. Mahkemeye sevk edilen Uygur için BoÄŸaziçi Denizcilik'ten avukat ve tercüman Yunanistan'a gitti. dedi. Yunanistan'daki Türk BüyükelçiliÄŸi'nin de tercüman ve avukatla görüÅŸtüÄŸü ve Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da bilgilendirildiÄŸi öÄŸrenildi. Uygur'un 2 gün içinde Pire'deki mahkemeye çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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