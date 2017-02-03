Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/02/2017 12:01

Ahmet TÃ¼rk'e Adli TÄ±p Kurumu'ndan olumsuz cevap


Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk tahliyesi iÃ§in Ä°stanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildi.

Ahmet Türk'ün avukatÄ± Zeynep Ceren Boztoprak, halen ElazÄ±ÄŸ Cezaevi'nde bulanan ve geçen hafta Adli TÄ±p raporu için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na sevkedilen Ahmet Türk için hazÄ±rlanan raporun Mardin'e gönderildiÄŸini söyledi. Avukat Boztoprak, Ahmet Türk'ün saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle tahliye olabilmesi için istenen raporun olumsuz olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Raporda Ahmet Türk'ün saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± açÄ±sÄ±nda cezaevinde kalmasÄ±nda bir sakÄ±nca olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Raporda ayrÄ±ca 6 ayda bir Türk'ün saÄŸlÄ±k kontorülünden geçmesi halinde bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmayacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Ahmet Türk, 75 yaÅŸÄ±nda. HastalÄ±ÄŸÄ± raporda teshiÅŸ edilmiÅŸ bir insan, cezaevinde kalabilirlik takdiri Adli TÄ±p Kurumu'na ait olsa da, mahkeme bu rapora baÄŸlÄ± deÄŸil. Kaçma ÅŸüphesi olmayan bir kiÅŸiyi hukuken de rapordaki hususlara dayanarak da tahliye edebilir. Türk'ün tahliyesi için baÅŸvuruda bulunacaÄŸÄ±z. Tahliyeye iliÅŸkin deÄŸerlendirmeyi de Mardin Sulh Ceza HakimliÄŸi yapacak."

24 KASIM'DA TUTUKLANMIÅžTI

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 17 KasÄ±m 2016'da görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan eski Mardin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk, terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde 24 KasÄ±m 2016'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'na nakledilmiÅŸti.Türk, saÄŸlÄ±k raporu için 25 Ocak'ta FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi RÄ±zaiye binasÄ±na getirilmiÅŸ, saÄŸlÄ±k raporu için heyete girdikten sonra yeniden cezaevine götürülmüÅŸtü. Ahmet Türk son olarak 30 Ocak'ta hakkÄ±nda saÄŸlÄ±k raporu düzenlenmesi için ElazÄ±ÄŸ Cezaevi'nden uçakla Ä°stanbul'a getirilmiÅŸti.

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