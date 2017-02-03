GÃ¼neydoÄŸulu AÅŸiretler referandum kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DiyarbakÄ±r, Siirt, Batman ve ÅžÄ±rnak'ta bulunan bÃ¼yÃ¼k aÅŸiretler referandumda "Evet" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.

7 ayrÄ± kolu ile Siirt'in en büyük aÅŸiretlerinden biri olan ve Kasimiye köyünde ikamet eden Memediyan aÅŸireti reisi KasÄ±m HüseyinoÄŸlu (61), canlarÄ±yla ve kanlarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda yer alarak "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± belirtti. HüseyinoÄŸlu, "Biz 1982 askeri anayasayÄ± gördük, neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± çok iyi biliyoruz. Ä°nÅŸallah yeni yasamÄ±z meclisten geçti. Halka, yani sahibine geliyor. Tüm çevreyle yeni sisteme 'evet' diyoruz. Biz cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± çok iyi biliyoruz, o ne dediyse hepsi oldu. Allah'Ä±n izniyle FETÖ'cülere karÅŸÄ± PYD, PKK'ya karÅŸÄ± ve hainlere karÅŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z yalnÄ±z deÄŸil. KanÄ±mÄ±zla ve canÄ±mÄ±zla 'evet' diyoruz" dedi.

DUDERANLAR DA 'EVET'ÇÄ°

Siirt'te 21 ayrÄ± kolu bulunan Duderan aÅŸireti temsilcisi Abdurrahman Tetik, referandumda tüm aÅŸiret mensuplarÄ±yla güçlü bir ÅŸekilde "evet" diyeceklerini söyledi. 1982 anayasasÄ±nÄ±n darbe anayasasÄ± olduÄŸunu anlatan Tetik, "Birçok parti bunu kökten deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ± fakat partililer üzerinde bir türlü uzlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için buralara kadar geldi. Parlamenter sistem birçok sefer koalisyonlara sebep vermekteydi. BaÅŸkanlÄ±k sisteminin Türkiye'nin önüne açarak dünyada daha güçlü ve daha söz sahibi bir ülke haline getireceÄŸine inanÄ±yorum. Bu sebepten dolayÄ± Duderan aÅŸireti olarak 'evet' diyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

DÄ°YARBAKIR'IN TANINMIÅž AÄ°LESÄ° DE KARARINI AÇIKLADI

DiyarbakÄ±r'Ä±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ ailelerinden olan Güler ailesinden Türkan Güler, binin üzerinde aile mensubuyla birlikte aktif olarak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bölgenin hassasiyeti bakÄ±mÄ±ndan baÅŸkanlÄ±k sisteminin ya da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin inanÄ±lmaz faydalarÄ± olabileceÄŸine inanan bir ailenin mensubuyum. Daha önce kaygÄ±yla bakÄ±lan bu sürecin kaygÄ± uyandÄ±rmayacak bir derecede bölgeye katkÄ±larÄ± olacaÄŸÄ±na ve bölgeyi yeniden yapÄ±landÄ±racaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Türkiye'nin hak etmediÄŸi bir yönetim ÅŸekli vardÄ±. SorunlarÄ±mÄ±za çözüm üretilmeyen, derdimize derman olmayan bir sisteme sahiptik. Bu deÄŸiÅŸiklikle beraber bölgenin daha iyi konumlandÄ±rÄ±lmasÄ±, sorunlarÄ±na cevap vermesi ve çözüm üretmedeki öncelikli özelliÄŸi var. Çünkü bizler bugüne kadar özellikle bölge halkÄ± olarak farklÄ± bir yapÄ±lanmanÄ±n içerisindeydik. Belirli bir sorunumuz vardÄ±. Cumhuriyetten bu yana bu sorun hiçbir ÅŸekilde çözümlenmedi ve bir yere oturtulmadÄ± ama baÅŸkanlÄ±k rejimiyle beraber bu sorunlarÄ±n da aÅŸÄ±labileceÄŸine inanÄ±yoruz. Bununla beraber insanlarÄ±n sivil olarak kendilerini ifade edebilmeleri, dolayÄ±sÄ±yla kendi devletinin ve sisteminin arkasÄ±nda durmasÄ±nÄ± gerektirecek birçok nedeni olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Yani halkÄ±n devletle, devletin halkla bütünleÅŸeceÄŸi bir durum olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

BATMAN'IN BÜYÜK AÄ°LESÄ° REFERANDUMDA "EVET" DÄ°YECEK

Batman'Ä±n büyük ailelerinden olan Hamidi ailesi liderlerinden Sebahattin Hamidi, Türkiye'nin çok ciddi bir sÄ±navdan geçtiÄŸini kaydetti. Türkiye'nin ivme kazanÄ±p, ÅŸaha kalktÄ±ÄŸÄ± bir anda dÄ±ÅŸ güçlerin Türkiye'yi parçalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hamidi, "Halk içinde sürekli bulunduÄŸumuzdan ötürü yeni anayasa içeriÄŸi hakkÄ±nda çok fazla bilgi sahibi olmadÄ±klarÄ±nÄ± gördük. Ä°çerik ne olursa olsun, elbette ki menfi ve müspet yönleri olacak ancak partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± diyoruz. Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mustafa Kemal Atatürk'le baÅŸlayÄ±p, Celal Bayar'la devam etmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n tümü de partiliydi. Partili olmak taraf olmak deÄŸildir, adaletin bir köÅŸeye itilmesi deÄŸildir. HalkÄ±nÄ±n meselelerine duyarlÄ± tek baÅŸlÄ± olmak çok baÅŸlÄ± olmaktan daha evladÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla halkÄ±mÄ±za çok ciddi anlamda bu referandumun içeriÄŸinin anlatÄ±lmasÄ±yla çÄ±kabilecek neticesinin çok daha yüksek olabileceÄŸine inanÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.

ÅžIRNAK'IN TATAR AÅžÄ°RETÄ°: EVET

ÅžÄ±rnaklÄ± Tatar aÅŸireti lideri Arslan Tatar ise ÅžÄ±rnak halkÄ± olarak kenetlendiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Fikrimiz zikrimiz bir olmuÅŸtur. Hep birlikte referandum sürecinde 'evet' oyu kullanacaÄŸÄ±z. Hep beraberde hükümetimizin, hep birlikte sayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda kenetlenmeye hazÄ±r olduÄŸumuzu vatandaÅŸÄ±mÄ±z dile getirmiÅŸtir. Ä°spatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ben ÅŸu anda bütün STK'larÄ±mÄ±zla, muhtarlarÄ±mÄ±zla, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla iç içeyim. Hepsinin oyunun rengi belli diyebilirim. Hepsi de 'evet' diyecekler. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'ye göstermiÅŸ olduÄŸu fedakarlÄ±ÄŸÄ± hiçbir liderimiz gösterememiÅŸtir. Önümüzde bir referandum var. Bunu Demirel denedi, baÅŸaramadÄ±. Rahmetli Özal denedi, baÅŸaramadÄ±. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±, 'iÅŸte halk iÅŸte sandÄ±k' diyor. O da cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmeden önce geçmiÅŸte olan cumhurbaÅŸkanlarÄ± gibi meclisten oyunu alÄ±p rahat rahat koltuÄŸuna geçebilirdi. Kendini Türkiye'de seçilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olmaya adadÄ±. SandÄ±ÄŸÄ± halkÄ±n önüne koydu. Halk ne yaptÄ±. Büyük oranla yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sayÄ±n Recep Tayip ErdoÄŸan'a verdi. Ben de CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bu cesaretine ve bize vermiÅŸ olduÄŸu bu güvenine dayanarak bende kendimi onun yoluna adamÄ±ÅŸ bir kardeÅŸiniz olarak o ne dese emrindeyiz. Kürt halkÄ± artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda kenetlenecek. GüneydoÄŸu'dan alacaklarÄ± oyu batÄ±dan alamazlar. Çünkü Kürt halkÄ± uyandÄ±."