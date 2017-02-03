NÃ¼fus memuruyla tartÄ±ÅŸtÄ± doÄŸum yeri hanesinde 'yok' yazÄ±yor

Gaziantep'te yaÅŸayan 66 yaÅŸÄ±ndaki Hamedi Ã‡aÄŸan nÃ¼fus memuruyla tartÄ±ÅŸÄ±nca doÄŸum yeri hanesine "yok" yazÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine gittiÄŸi tÃ¼m hastanelerde sorun yaÅŸayan Ã‡aÄŸan, yetkililerden yardÄ±m istiyor.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale ilçesinde 1951 yÄ±lÄ±nda doÄŸan 10 çocuk babasÄ± Hamedi ÇaÄŸan, 1984 yÄ±lÄ±nda OÄŸuzeli'nin Hatunlu Mahallesi'ne yerleÅŸti. ÇaÄŸan, o dönem defter ÅŸeklinde olan ve 'kafa kaÄŸÄ±dÄ±' denilen kimlik kartÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek için OÄŸuzeli Ä°lçe Nüfus MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurdu. ÇaÄŸan, burada dönemin Ä°lçe Nüfus Müdürü ile arasÄ±nda geçen bir tartÄ±ÅŸma nedeniyle nüfus cüzdanÄ±nda Akçakale yazan doÄŸum yeri hanesine 'yok' yazÄ±ldÄ±. ÇaÄŸan, her yÄ±l birkaç defa OÄŸuzeli'nde Nüfus MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurmasÄ±na raÄŸmen 'yok' ibaresini deÄŸiÅŸtiremediÄŸi için resmi kurumlarda sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸlerini tamamlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HASTANELERDE SORUN YAÅžIYOR

Nüfus cüzdanÄ±nda TC kimlik numarasÄ± yazmasÄ±na raÄŸmen doÄŸum yeri 'yok' yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için özellikle hastanelerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hamedi ÇaÄŸan, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Ben 1984 yÄ±lÄ±nda OÄŸuzeli'nde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. O zaman kimlik çÄ±karmak için gittiÄŸim Nüfus MüdürlüÄŸü'nde bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±k ve benim doÄŸum yerime yok yazÄ±ldÄ±. 33 yÄ±ldÄ±r kime baÅŸvurduysam bu durumu düzeltmediler. Karakollarda, hastanelerde hep zorluklar yaÅŸadÄ±m. Kimse benim iÅŸimi yapmadÄ±. Åžimdi hastayÄ±m. Ellerimin üzerinde cilt sorunum var, gözlerim bozuk, göÄŸüs hastasÄ±yÄ±m. Hastanelere gittiÄŸim zaman kimisi nüfus cüzdanÄ±m yüzünden beni geri gönderiyor. Kimisi ise yardÄ±mcÄ± oluyor. Bu durum yüzünden çekmediÄŸim kalmadÄ±.''