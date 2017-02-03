SuadayÄ± isteyen OsmanoÄŸu'na Galatasaray'dan jet cevap

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n hukuk iÅŸlerinden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi DoÃ§. Dr. Ural AkÃ¼zÃ¼m, II. AbdÃ¼lhamit'in torununun iddia ettiÄŸi Su adayla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün hukuk iÅŸlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu'nun medyada yer alan açÄ±klamalarÄ±nÄ± okuduÄŸunu belirtti. Aküzüm, "Spekülasyona gerek yok. Galatasaray AdasÄ± 60 yÄ±ldÄ±r tapulu malÄ±mÄ±zdÄ±r ve bizimdir." dedi. AdanÄ±n tarihine deÄŸinen Aküzüm, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"BuranÄ±n tarihine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Sultan Abdülaziz tarafÄ±ndan 1872 yÄ±lÄ±nda BaÅŸmimar Sarkis Balyan'a mülkiyet olarak devrediliyor ve kendisinin bu adanÄ±n üstüne bir köÅŸk inÅŸa ettiÄŸini görüyoruz. Hatta dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yÄ±lÄ±nda burada konaklÄ±yor ve OsmanlÄ± için resimler yapÄ±yor. 1. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan sonra Åžirket-i Hayriye vapur iÅŸletmesine kiraya verilmiÅŸ ve kömür deposu olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. AdanÄ±n tapusunu 1957 yÄ±lÄ±nda o dönemki baÅŸkanÄ±mÄ±z SadÄ±k Giz, 150 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ücret ödeyip, kulübümüz namÄ±na devralmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir gayrimenkul satÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Galatasaray adasÄ± 60 yÄ±ldÄ±r tapu sicil kayÄ±tlarÄ±na göre Galatasaray Spor Kulübünündür. DetaylarÄ± hem devletin kayÄ±tlarÄ±nda hem de kulübümüzün tarihçesinde var. Su sporlarÄ± için 21 Nisan 1957'de adaya sporcular geldiÄŸinde, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±z asÄ±lÄ±yor. 5 Temmuz 1957'de adanÄ±n tapusu Galatasaray Spor Kulübü üzerine çÄ±karÄ±lÄ±yor."