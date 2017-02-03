Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/02/2017 16:33

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden AB liderlerine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, AB liderlerini Akdeniz'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶lÃ¼mlerinin sona ermesi iÃ§in uyardÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Türkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara olaÄŸanüstü yardÄ±mlarda bulunduÄŸunu bildirerek, Akdeniz'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için Avrupa BirliÄŸi (AB) liderlerini kararlÄ± ve ortak adÄ±mlar atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

BM Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ve BM UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), dönem baÅŸkanÄ± Malta'nÄ±n evsahipliÄŸinde bugün gerçekleÅŸtirilen Avrupa BirliÄŸi (AB) gayriresmi zirvesi dolayÄ±sÄ±yla ortak açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada, merkezi Akdeniz rotasÄ± olarak bilinen Libya ve MÄ±sÄ±r üzerinden Ä°talya'ya geçen AfrikalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n korunmasÄ± için sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda da güçlü bir AB'ye ihtiyaç duyulduÄŸu vurgulanarak, AB'nin, denizde ve karada sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸama tutunmasÄ± için daha fazla çaba sarf etmesi ve insan kaçakçÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ilave hukuki tedbirler almasÄ± gerektiÄŸinin altÄ± çizildi.

Akdeniz'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için AB liderlerini kararlÄ± ve ortak adÄ±mlar atmaya davet eden açÄ±klamada, Libya hükümetinin de ülkede bulunan ve yeni giriÅŸ yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda desteklenmesi gerektiÄŸine dikkat çekildi.

Öte yandan IOM Sözcüsü Leonard Doyle, "Türkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± olaÄŸanüstü yardÄ±mlarda bulunduÄŸu konusunda hiçbir tereddütümüz yok." dedi.

 
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