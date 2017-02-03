IMF TÃ¼rkiye ekonomisinin bÃ¼yÃ¼me tahminini aÃ§Ä±kladÄ±

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) TÃ¼rkiye ekonomisiyle ilgili bÃ¼yÃ¼me tahminini aÃ§Ä±kladÄ±

Kurumdan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, IMF Yönetim Kurulu'nun Türkiye’ye iliÅŸkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Türk ekonomisindeki büyümenin 2015 yÄ±lÄ±ndaki güçlü performansÄ±n ardÄ±ndan ivme kaybettiÄŸi belirtilen konsültasyon raporunda, "BaÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi siyasi belirsizliÄŸi artÄ±rdÄ±, Rusya’nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ± güveni negatif etkiledi. YatÄ±rÄ±mlar artan belirsizlik ve kredi büyümesindeki sert düÅŸüÅŸ nedeniyle zayÄ±f." yorumlarÄ±na yer verildi.

DiÄŸer taraftan, tüketim odaklÄ± büyümenin sürdüÄŸü vurgulanan raporda, hükümetin büyümeyi desteklemek için geniÅŸlemeci mali politikalara hÄ±z verdiÄŸi ifade edildi.

- "TL DÜÅžTÜ, MERKEZ FAÄ°Z ARTIRDI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) Mart 2016- Eylül 2016 arasÄ±nda faiz koridorunu 250 baz puan düÅŸürdüÄŸü ancak KasÄ±m 2016’da Türk lirasÄ±ndaki sert deÄŸer kaybÄ± nedeniyle repo oranÄ±nÄ± yüzde 8 yükselttiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan raporda, ayrÄ±ca piyasalara baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminin saÄŸlanan ekstra likiditenin kÄ±smen geri çekildiÄŸi belirtildi.

Öte yandan, bankalarÄ±n yüksek sermaye seviyelerinin korunduÄŸuna iÅŸaret edilen raporda, düÅŸük seyreden sorunlu kredilerde ise uygun gecelik borçlanma maliyeti ve gevÅŸeyen tedbirler nedeniyle artÄ±ÅŸ gözlendiÄŸi kaydedildi.

Raporda, ayrÄ±ca enflasyonun düÅŸmesine karÅŸÄ±n TCMB'nin yüzde 5 hedefinin üstünde kalmaya devam ettiÄŸine iÅŸaret edilerek, "Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmeyi sürdürmesi ve cari açÄ±ÄŸÄ±n yüksek kalmasÄ± bekleniyor." ifadesi yer aldÄ±.

IMF, cari açÄ±ÄŸÄ±n yükselmesinde Rusya'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n etkisiyle düÅŸen turizm gelirlerinin etkili olduÄŸunu vurguladÄ±.

- "BÜYÜME YÜZDE 3,5 CÄ°VARINDA DENGELENECEK"

IMF’nin 4. Madde Konsültasyon raporunda ayrÄ±ca Türkiye ekonomisinin 2016’dan sonra 2017’de de potansiyelinin altÄ±nda büyüyeceÄŸi beklentisine yer verildi.

Buna karÅŸÄ±n, mali geniÅŸlemenin yanÄ± sÄ±ra Rusya’nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Türk ekonomisini destekleyeceÄŸi kaydedilen rapordaki beklentilere göre, Türkiye bu yÄ±l yüzde 2,9 ve gelecek sene yüzde 3,3 geniÅŸleyecek. Kurumun 2019 ve 2020 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin büyüme beklentileri ise sÄ±rasÄ±yla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak kayÄ±tlara geçti. IMF heyeti, bu tahminler çerçevesinde Türkiye'de büyümenin orta vadede yüzde 3,5 civarÄ±nda dengeleneceÄŸi öngördü.

DiÄŸer taraftan, raporda BaÅŸkanlÄ±k sistemine geçiÅŸ, AB-Türkiye iliÅŸkilerinin geleceÄŸine yönelik soru iÅŸaretleri, GüneydoÄŸu’daki gergin güvenlik koÅŸullarÄ± ve komÅŸularla yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n belirsizliÄŸin sürmesine neden olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

- 4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDÄ°R?

IMF'nin kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ±na göre her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon ÇalÄ±ÅŸmasÄ±" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararasÄ± finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacÄ±yla her üyenin ekonomik geliÅŸmelerine iliÅŸkin olarak (genellikle yÄ±lda bir kere) ayrÄ±ntÄ±lÄ± gözden geçirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunuyor. Söz konusu çalÄ±ÅŸmalar, IMF KuruluÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 4. maddesi kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸinden "Madde 4 GörüÅŸmeleri" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Hürriyet