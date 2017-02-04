Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/02/2017 09:37

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda sÄ±cak dakikalar polisin dur ikazÄ±na uymayÄ±p kaÃ§tÄ±lar


Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda sabah saatlerine doÄŸru polisin "dur" ikazÄ±na uymayan minibÃ¼sÃ¼n tekerlerine ateÅŸ aÃ§Ä±lsa da kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±.

Olay, Atatürk HavalimanÄ± ana giriÅŸinde bulunan uygulama noktasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya göre, havalimanÄ± giriÅŸinde görev yapan polis ekipleri ÅŸüphelendikleri bir panelvan aracÄ± durmasÄ± için ikaz ederek kontrol noktasÄ±na yönlendirdi.

POLÄ°S MÄ°NÄ°BÜSÜN TEKERLEKLERÄ°NE ATEÅž AÇTI

Ä°çerisinde üç kiÅŸi bulunduÄŸu belirtilen beyaz panelvan minibüs dur ihtarÄ±na uymayarak geldiÄŸi yönün ters istikametine hareket ederek kaçtÄ±. Bu sÄ±rada uygulama noktasÄ±ndaki polis ekipleri aracÄ±n tekerleklerine ateÅŸ açarak ÅŸüphelilerin peÅŸine düÅŸtü. YaÅŸanan olayla ilgili Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ile Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerine bilgi verildi. AracÄ±n ters yönde gittiÄŸi ve arkasÄ±ndan polis ekiplerinin takip ettiÄŸi öÄŸrenildi.

 

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