BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Dilmen'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya hakkÄ±nda aÄŸÄ±r konuÅŸtu

RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in "Evet" kampanyasÄ± baÅŸlatmasÄ± Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yaptÄ±klarÄ± iÅŸgÃ¼zÃ¢rlÄ±k. Bu konuyu medya malzemesi yapmasÄ±nlar" dedi.

MYK ve MKYK'da partililerle buluÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, futbol yorumcusu RÄ±dvan Dilmen'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve pek çok alandan kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulama 'Güçlü bir Türkiye için ben de varÄ±m' kampanyasÄ± üzerine sert konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yaptÄ±klarÄ± iÅŸgüzârlÄ±k. Bu konuyu medya malzemesi yapmasÄ±nlar" dedi. BürokratlarÄ±n ve siyasilerin kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlardan uzak durmalarÄ± için uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da "Bu kampanya sanki çok iyi olmadÄ±" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"ANAYASA DEÄžÄ°ÅžECEK, KÄ°MSE BU ÖNEMLÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° MAGAZÄ°NLEÅžTÄ°RMESÄ°N"

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "Sen zaten evet diyeceksen bu görüÅŸü bu ÅŸekilde açÄ±klayarak magazinleÅŸtirmenin ne anlamÄ± var? Magazin yapmayacaÄŸÄ±z, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini halka anlatacaÄŸÄ±z. Sporcu, sanatçÄ± tamam ama 'ben de evet diyorum' diyen partililer, kaymakamlar, rektörler iÅŸi magazine döküyorlar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z haklÄ±, kimse bu önemli deÄŸiÅŸikliÄŸi magazinleÅŸtirmesin. AK Parti bugüne kadar bu ÅŸekilde bir yere gelmedi. Henüz bir kampanya da baÅŸlatmÄ±ÅŸ deÄŸiliz" dediÄŸi öÄŸrenildi.