Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/02/2017 09:57

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Dilmen'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya hakkÄ±nda aÄŸÄ±r konuÅŸtu


RÄ±dvan Dilmen'in referandum iÃ§in "Evet" kampanyasÄ± baÅŸlatmasÄ± Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yaptÄ±klarÄ± iÅŸgÃ¼zÃ¢rlÄ±k. Bu konuyu medya malzemesi yapmasÄ±nlar" dedi.

MYK ve MKYK'da partililerle buluÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, futbol yorumcusu RÄ±dvan Dilmen'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve pek çok alandan kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulama 'Güçlü bir Türkiye için ben de varÄ±m' kampanyasÄ± üzerine sert konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yaptÄ±klarÄ± iÅŸgüzârlÄ±k. Bu konuyu medya malzemesi yapmasÄ±nlar" dedi. BürokratlarÄ±n ve siyasilerin kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlardan uzak durmalarÄ± için uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da "Bu kampanya sanki çok iyi olmadÄ±" ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"ANAYASA DEÄžÄ°ÅžECEK, KÄ°MSE BU ÖNEMLÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° MAGAZÄ°NLEÅžTÄ°RMESÄ°N"

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "Sen zaten evet diyeceksen bu görüÅŸü bu ÅŸekilde açÄ±klayarak magazinleÅŸtirmenin ne anlamÄ± var? Magazin yapmayacaÄŸÄ±z, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini halka anlatacaÄŸÄ±z. Sporcu, sanatçÄ± tamam ama 'ben de evet diyorum' diyen partililer, kaymakamlar, rektörler iÅŸi magazine döküyorlar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z haklÄ±, kimse bu önemli deÄŸiÅŸikliÄŸi magazinleÅŸtirmesin. AK Parti bugüne kadar bu ÅŸekilde bir yere gelmedi. Henüz bir kampanya da baÅŸlatmÄ±ÅŸ deÄŸiliz" dediÄŸi öÄŸrenildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Gazeteci Ã‡elikler FenerbahÃ§e'de Aykut Kocaman dÃ¶nemi baÅŸlayacak dedi

HabertÃ¼rk yazarÄ± Serdar Ali Ã‡elikler, FenerbahÃ§e'ye teknik direktÃ¶r olarak Aykut Kocaman'Ä± geri getirmek iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶riste araÃ§ satan ÅŸahÄ±s FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±

Ocak ayÄ±nda Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yla ilgili yeni geliÅŸmelere ulaÅŸÄ±ldÄ±. PKK'lÄ±larÄ±n patlattÄ±klarÄ± aracÄ± satan ArslantÃ¼rk FETÃ–'den tutuklandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda sÄ±cak dakikalar polisin dur ikazÄ±na uymayÄ±p kaÃ§tÄ±lar

Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda sabah saatlerine doÄŸru polisin "dur" ikazÄ±na uymayan minibÃ¼sÃ¼n tekerlerine ateÅŸ aÃ§Ä±lsa da kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±.