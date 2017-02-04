Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶riste araÃ§ satan ÅŸahÄ±s FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±

Ocak ayÄ±nda Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yla ilgili yeni geliÅŸmelere ulaÅŸÄ±ldÄ±. PKK'lÄ±larÄ±n patlattÄ±klarÄ± aracÄ± satan ArslantÃ¼rk FETÃ–'den tutuklandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir Adliyesi'ne düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaÅŸir Musa Can'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n FETÖ- PKK ittifakÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. PKK'lÄ± iki teröristin ölü olarak ele geçirildiÄŸi saldÄ±rÄ±da üst aklÄ±n FETÖ olduÄŸuna dair somut veriler elde edilmiÅŸti. Teröristlerden birinin roketatarla FETÖ soruÅŸturmalarÄ±nÄ± yürüten C Blok ikinci kattaki savcÄ±larÄ± vurmayÄ± hedeflediÄŸi tespit edilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da öldürülen PKK'lÄ± teröristler Mustafa Çoban ile 'Pir DoÄŸan Ararat' kod adlÄ± Enis YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± adliye önündeki ikinci bir araç ile kaçmayÄ± planladÄ±klarÄ± belirlenmiÅŸti. PKK'lÄ± iki teröriste, adliye önünde patlattÄ±klarÄ± aracÄ± A.K. isimli PKK'lÄ±nÄ±n verdiÄŸi tespit edildi. A.K.'nin saldÄ±rÄ±dan önce Kuzey Irak'a kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenirken aracÄ± PKK'lÄ± A.K.'ye satan kiÅŸinin KürÅŸat Arslantürk olduÄŸu belirlendi. Bu kiÅŸinin FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.