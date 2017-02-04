Gazeteci Ã‡elikler FenerbahÃ§e'de Aykut Kocaman dÃ¶nemi baÅŸlayacak dedi

HabertÃ¼rk yazarÄ± Serdar Ali Ã‡elikler, FenerbahÃ§e'ye teknik direktÃ¶r olarak Aykut Kocaman'Ä± geri getirmek iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Habertürk Gazetesi spor yazarÄ± Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüÄŸe Aykut Kocaman'Ä± getirmek için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte o yazÄ±:"Son 5 yÄ±ldÄ±r söylediklerimi tekrarlayayÄ±m: Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n vizyonu ve misyonu bitmiÅŸtir. F.Bahçe için verebileceÄŸi bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Araya 3 Temmuz operasyonu girmese belki de bugün baÅŸkan deÄŸildi. Neyse derdim tekrar tekrar eski defterleri açmak deÄŸil. GörüÅŸüm buydu ve bu görüÅŸümü dile getirdiÄŸim olaÄŸan dönemlerde taraftarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu benim gibi düÅŸünmüyordu.

"3 TEMMUZ SONRASI GÜÇ EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

Ama 3 Temmuz operasyonu sonrasÄ± güç taraftara geçti. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n artÄ±k gücünün olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Eskiden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Federasyon ve seçim" kelimelerini aynÄ± cümlede kullansa yer yerinden oynardÄ±. TFF koridorlarÄ± sallanÄ±r, en az 4 kulüp açÄ±klama yapÄ±p Fenerbahçe'nin yanÄ±nda saf tutardÄ±. Eskiden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu ihale iptal edilmeli. ParalarÄ±mÄ±z artmalÄ±" dese en az 5 kulüp "F.Bahçe ile birlikteyiz" derdi. TÄ±pkÄ± 5 yÄ±l önce Kulüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla ihaleyi 400 milyon dolara çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± günler gibi.Bugün bu kadar önemli 2 çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n da bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. KarÅŸÄ±mÄ±zda Yusuf NamoÄŸlu'nu bile yiyememiÅŸ bir F.Bahçe duruyor. F.Bahçe, her ÅŸeye tahammül eder ama 'güç'süzlüÄŸe asla... Bu taraftar baÅŸkanÄ±nÄ± çoktan seçti. Herkes yeni baÅŸkanÄ±nÄ± bekliyor. Aziz Bey artÄ±k kongresinin baÅŸkanÄ±dÄ±r. Evet, baÅŸkanÄ± onlar seçiyor elbet. Ama sadece 4.500 kongrebaz ile koca bir camianÄ±n yönetilemeyeceÄŸini de en iyi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kendisi bilir.

"KOCAMAN'I GETÄ°RME OPERASYONU BAÅžLADI"

Belli oldu. Advocaat'Ä± da yeme hamlesi baÅŸladÄ±. RÄ±dvan Dilmen, daha önceki tüm yabancÄ± hocalara yaptÄ±ÄŸÄ±; ama arkadaÅŸlarÄ± Kocaman ve Kartal dönemlerinde imtina ettiÄŸi "Ben olsam yollarÄ±m" yazÄ±larÄ±na start verdi. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gazete muhabirleri, Aykut Kocaman güzellemelerine baÅŸladÄ±. BaÅŸkan son 2 hitabÄ±nda hakem hatalarÄ± ÅŸikayetinden bahsederken "Aykut Hoca" deyiverdi.