Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ pasaportlarÄ±na sahip Ã¼lkeler

Henley and Partners FirmasÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, bir pasaportla dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸabilen Ã¼lke Almanya seÃ§ilirken onu Ä°sveÃ§ izledi.

DünyanÄ±n en güçlü pasaportlarÄ± sÄ±ralamasÄ±nda Almanya vize baÅŸvurusu yapmadan 177 ülkeye, Ä°sveç 176, Finlandiya, Fransa, Ä°talya, Ä°spanya ve Ä°ngiltere 175, Belçika, Danimarka, Hollanda ve ABD 174, Avusturya, Japonya, Singapur 173, Kanada, Ä°rlanda, Güney Kore, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Ä°sviçre 172, Yunanistan ve Yeni Zelanda 171, Avusturya 169, Malta 168, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Ä°zlanda 167 ülkeye seyahat edebiliyor.