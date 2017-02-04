Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/02/2017 12:52

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±ndaki iddianamenin detaylarÄ±


Barbaros Åžansal'Ä±n yÄ±lbaÅŸÄ± videosu ve twitterdan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle, hakkÄ±nda "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suÃ§undan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianamenin detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosunca, Åžansal'Ä±n sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan iddianamede, Åžansal "ÅŸüpheli", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi, Samet Kuruca ve Emir AkpÄ±nar da "ihbarcÄ±" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile internet ortamÄ±nda yayÄ±nlanan ve "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aÅŸaÄŸÄ±lama, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik" suçunun unsurlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan video üzerine Barbaros Åžansal hakkÄ±nda resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, Åžansal'Ä±n soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Åžansal'Ä±n ifadesine de yer verilen iddianamede, ÅŸüphelinin "Mal sahibi Musevi, davacÄ± Sünni, iÅŸletmeci Alevi... Noel Baba ha hs." ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n 3 farklÄ± inanca sahip insanlarÄ±n maÄŸdur edildiÄŸine iliÅŸkin olduÄŸunu, kesinlikle ayrÄ±mcÄ±, nefret ve kin dili kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, Åžansal'Ä±n, "Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± Alevi olduÄŸu için, Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki Sünni Müslümanlar Ä°stanbul'da silahla insanlarÄ± taradÄ±! Özeti budur." ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mÄ± ise kendisinin yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi belirtildi.

 

 

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