Gezici AraÅŸtÄ±rma referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Gezici AraÅŸtÄ±rma'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± referandum araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n sonucunu paylaÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re, halkÄ±n yÃ¼zde 41.2'sinin 'Evet', yÃ¼zde 58.2'sinin ise 'HayÄ±r' oyu vereceÄŸini iddia etti.

Her seçim öncesi iktidar partisinin oylarÄ±nÄ± düÅŸürüp muhalefetin rakamlarÄ±nÄ± ÅŸiÅŸiren Gezici AraÅŸtÄ±rma, nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±. Anket çalÄ±ÅŸmasÄ±nda, "Ä°çeriÄŸinde CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, halk arasÄ±nda 'BaÅŸkanlÄ±k Sistemi' olarak bahsedilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda referanduma giderseniz tercihiniz ne yönde olur?" sorusuna, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 41.2'si "Evet", yüzde 58.2'si ise "HayÄ±r" dedi.