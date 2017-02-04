Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/02/2017 13:18

RTÃœK aÃ§Ä±kladÄ± o yazÄ± yasaklandÄ± mÄ±


RTÃœK, "son dakika, sÄ±cak haber" gibi yazÄ±larÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yerlikaya, yayÄ±n yasaÄŸÄ± veya kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirilen olaylara dair haberlerde "son dakika, sÄ±cak haber" gibi yazÄ±larÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialara iliÅŸkin, "Son dakika yasak deÄŸil. 'Son dakika' diye olayÄ± verirsiniz. Bir saat, iki saat, beÅŸ saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sürekli deÄŸiÅŸik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. DolayÄ±sÄ±yla biz buna karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.

 

 

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