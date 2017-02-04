Son dakika DAEÅž'in kalesi Rakka kuÅŸatÄ±ldÄ±

Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, DAEÅž'in Ã¶nemli kalesi olan Rakka'yÄ± kuÅŸatmak iÃ§in saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n son dakika olarak geçtiÄŸi bilgiye göre, çoÄŸunluÄŸu YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDF), terör örgütü DAEÅž'in fiili baÅŸkent ilan ettiÄŸi Rakka'yÄ± tamamen kuÅŸatmak için yeni bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±.ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi uluslararasÄ± koalisyonun artan desteÄŸiyle harekete geçtiklerini duyuran SDF, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda özel kuvvetler askerlerinin de cephede yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.