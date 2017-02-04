1 milyon 200 bin liralÄ±k haberleÅŸme faturasÄ± divan Ã¼yeliÄŸinden istifayÄ± getirdi

Telefon faturasÄ± nedeniyle Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun istifa etmesini istediÄŸi CHP'li vekil Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revini bitirdi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Ak Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin TanrÄ±verdi'nin babasÄ± Mustafa TanrÄ±verdi'nin Kula Ä°lçesi KurÅŸunlu Camii'ndeki cenaze törenine katÄ±ldÄ±. Öncesinde basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya gelerek, CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan Türkmen'in TBMM BaÅŸkÄ±nlÄ±k DivanÄ± üyeliÄŸinden istifasÄ±nÄ± verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Türkmen'in CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun talimatÄ±na uyduÄŸunu belirten CHP'li Özel, "BaÅŸkanlÄ±k divanÄ± üyesi Elif DoÄŸan Türkmen az önce baÅŸkanlÄ±k divanÄ±ndan istifa ettiÄŸine dair dilekçesini TBMM'deki nöbetçi katipliÄŸe sundu. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kendisinin istifa etmesini uygun olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸ, bu beklentisini iletmiÅŸti. Elif hanÄ±m da Genel BaÅŸkanÄ±n talebi üzerine TBMM'ye BaÅŸkanlÄ±k divanÄ±ndan istifa dilekçesini bugün nöbetçi memurluÄŸa verdi. Konuyla ilgili pazartesi günü gerekli iÅŸlem Meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.