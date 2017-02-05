Meclis'te yaÅŸanan fatura krizinde bilinmeyenler iÅŸte o liste

TBMM vekilleri aÄŸÄ±rlama, bayramlarda, kandillerde kutlama amacÄ±yla SMS, kartpostal gÃ¶nderme gibi haberleÅŸme unsurlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Son dÃ¶nemde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen CHP'li Elif TÃ¼rkmen'in haberleÅŸme faturasÄ± ise istifa etmesine sebep olmuÅŸtu. Ä°ÅŸte o telefon listesi

TBMM, milletvekillerinin bu hizmetlere daha ucuza eriÅŸebilmesi için her türlü önlemi alÄ±r. TBMM, her üyesi için yÄ±lda iki maaÅŸ tutarÄ±nda, yani 31 bin TL iletiÅŸim bütçesi ayÄ±rÄ±r ve 'Bunun üstüne çÄ±kÄ±lÄ±rsa siz ödersiniz' der. Milletvekilleri bu limiti aÅŸmasÄ±n diye de attÄ±klarÄ± SMS'lerin, gönderdikleri mektuplarÄ±n daha ucuza mal olmasÄ± için özel anlaÅŸmalar imzalanÄ±r. Mesela, TBMM'nin yaptÄ±ÄŸÄ± son anlaÅŸmaya göre, herhangi bir vatandaÅŸ bir SMS gönderdiÄŸinde ne öderse, milletvekili aynÄ± hizmet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bunun dörtte birini öder. ÖrneÄŸin, vatandaÅŸ bir SMS'e 40 kuruÅŸ ödüyorsa, milletvekilinin bu hizmet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ödeyeceÄŸi rakam 10 kuruÅŸ olur. Yine TBMM'nin posta hizmetleri için yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma, vatandaÅŸlarÄ±n 88 kuruÅŸ ödediÄŸi bir 'mektup gönderme' hizmeti için milletvekilinin sadece 50 kuruÅŸ ödemesini öngörüyor. Yani vatandaÅŸ 100 mektup gönderdiÄŸinde 88 lira, milletvekili ise 50 lira ödüyor. TBMM yönetimi bu ÅŸekilde milletvekillerinin hem iletiÅŸim harcamalarÄ±nÄ± iki maaÅŸta sÄ±nÄ±rlama, hem de maliyetleri düÅŸürerek bu sÄ±nÄ±r içinde daha çok insana ulaÅŸabilme fÄ±rsatÄ± yaratmayÄ± amaçlÄ±yor.

52 'SINIRSIZ' KULLANICI

Bu arada iletiÅŸim harcamalarÄ± konusunda TBMM üyelerinin tamamÄ± için iki maaÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanmÄ±yor. Bu uygulamadan muaf olan üyeler de var. Kimler mi? 23 BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyesi (TBMM BaÅŸkanÄ±, 4 TBMM BaÅŸkanvekili, 11 kâtip üye, 7 idare amiri), 11 TBMM Grup BaÅŸkanvekili ve 18 Ä°htisas Komisyonu BaÅŸkanÄ± olmak üzere tam 52 kiÅŸi. mecliPeki bu uygulama 'TBMM kurulduÄŸundan beri böyle mi?' diye baktÄ±k... HayÄ±r! 1993'ten beri geçerli. DayanaÄŸÄ± da Hüsamettin Cindoruk'un TBMM BaÅŸkanÄ± olduÄŸu dönemde, 4 Mart 1993'te yapÄ±lan bir BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karar. O dönem, yöneticilerin bu konudaki harcamalarÄ±nÄ±n normal üyelerden fazla olduÄŸunu savunan divan üyeleri, TBMM yöneticilerinin harcama sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak istemiÅŸ ve karar verici kendileri olunca bu kararÄ± almak zor olmamÄ±ÅŸ.

KÂTÄ°P ÜYELER ÇOK SEVMÄ°Åž

Durumu bir haftadÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen de BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nda kâtip üye olmasÄ± nedeniyle 'sÄ±nÄ±rsÄ±z iletiÅŸim' hakkÄ±na sahip olanlar arasÄ±ndaydÄ±. Dün istifa etti ve o da artÄ±k 2 maaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ±na uyacak.SÄ±nÄ±rsÄ±z iletiÅŸim harcamasÄ± hakkÄ±na sahip olanlarÄ±n bir yÄ±lda ne kadar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren toplu bir liste yok. Ankara Kulisi ekibi hepsini tek tek araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸu tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±:

- TBMM BaÅŸkanÄ± ve 4 baÅŸkanvekili, iki maaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± olan 31 bin TL'nin çok altÄ±nda kalmÄ±ÅŸlar.

- UlaÅŸabildiÄŸimiz kâtip üyeler arasÄ±nda sadece MHP'li kâtip üye Sait Açba 31 bin TL'nin altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ (13 bin TL). DiÄŸerleri 31 bin TL olan normal milletvekili sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸlar. Öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki 'sÄ±nÄ±rsÄ±z iletiÅŸim hakkÄ±'nÄ± en çok kâtip üyeler sevmiÅŸ.

Ä°ÅŸte o telefon listesi: