Reina saldÄ±rganÄ±n oÄŸlunu Ä°ran'a kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸlar

Abdulkadir Masharipov'un eÅŸinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili tutuklandÄ±. EÅŸi Zarina Nurullayeva, oÄŸlunun Ä°ran'a kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetitÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda saldÄ±rgan Abdulkadir Masharipov'un eÅŸinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸi çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi hakimlik tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. SaldÄ±rgan Masharipov'un eÅŸi sorguda her ÅŸeyi anlattÄ±. Zarina Nurullayeva, hakimlik sorgusunda eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±dan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±nca haberi olduÄŸunu söyledi. SaldÄ±rganÄ±n kayÄ±p oÄŸlu ile ilgili de bilgi veren Zarina Nurullayeva, "Biz gözaltÄ±na alÄ±nmadan önce iki kiÅŸi gelip çocuÄŸun üstünü giydirmemi ve Ä°ran'a götüreceklerini söyledi. Ve bundan eÅŸimin haberi olduÄŸunu söylediler. Benim oÄŸlumu bulmama yardÄ±mcÄ± olmanÄ±zÄ± istiyorum. Benim bu iÅŸlerle hiçbir alakam yoktur. Kocam da beni terk etti gitti, iki çocukla ortada kaldÄ±k" ifadelerini kullandÄ±. Zarina Nurullayeva'nÄ±n ifadesi, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n öldü sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±: "Kocam olaydan 3 gün önce evden çÄ±ktÄ± ve bu olaylar meydana geldi. KatliamÄ±n ertesi günü eÅŸimin 2 arkadaÅŸÄ± eve geldi. Bana kocamÄ±n yasÄ±nÄ± tutmamÄ± söyledi, 'Ne oldu nereye gitti neden ÅŸehit oldu' dedim. O da bana 'EÅŸin büyük iÅŸler yaptÄ±' dedi. Ancak daha sonra gelerek 'Yas tutmana gerek yok kocan ölmemiÅŸ' dedi. Polisler bizi almaya gelene kadar haberim yoktu. Bizi gözaltÄ±na almaya geldiklerinde polise sorup öÄŸrendim eÅŸimin Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini."