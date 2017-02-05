Ä°ÅŸte FETÃ–'nÃ¼n baÄŸlÄ±lÄ±k yemini

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Bursa BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca bir babanÄ±n ÅŸikÃ¢yeti Ã¼zerine 2013'teki askeri lise sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±. BabanÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine askeri liselere kayÄ±t olan Ã¶ÄŸrencilerden "'Hocam hizmetten kopmayacaÄŸÄ±ma, hizmetin iÃ§erisinde devam edeceÄŸime sÃ¶z veriyorum" kaÄŸÄ±tlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n Fethullah GÃ¼len'e gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ali Alper Saylan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Bursa BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca bir babanÄ±n ÅŸikâyeti üzerine 2013'teki askeri lise sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±. Ä°fadesine yer verilen Baba Mahmut B., oÄŸlu T.B.'nin FETÖ'nün dershanelerine gittiÄŸini, bu sÄ±rada Abdullah ve Bilal kod isimli örgüt abilerinin haftada 3-4 gün eve ders çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya geldiklerini belirtti. Mahmut B., "Ä°lerleyen dönemde oÄŸlumun davranÄ±ÅŸlarÄ± deÄŸiÅŸti. Gülen'in vaazlarÄ±nÄ± dinlemeye ve kitaplarÄ±nÄ± okumaya baÅŸladÄ±. Askeri lise sÄ±navÄ±na az bir süre kala Abdullah ve Bilal'in kaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenci evinde 10 gün süreyle kampa alÄ±ndÄ±. EÅŸime bu evde askeri lise sÄ±navlarÄ±nda çÄ±kacak olan sorularÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸler. OÄŸlum girdiÄŸi askeri sÄ±navdan aldÄ±ÄŸÄ± 497 puanla Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandÄ±" diye konuÅŸtu.

"HOCAM, HÄ°ZMETTEN KOPMAYACAÄžIMA SÖZ VERÄ°YORUM"

Askeri liseye kayÄ±t iÅŸlemlerinden 15-20 gün sonra oÄŸlunun cebinde yazÄ±lÄ± bir not bulduÄŸunu anlatan baba Mahmut B. ÅŸunlarÄ± söyledi: "KayÄ±t iÅŸlemlerinden 15-20 gün sonra oÄŸlumun cebinde, kendi el yazÄ±sÄ±yla 'Hocam hizmetten kopmayacaÄŸÄ±ma, hizmetin içerisinde devam edeceÄŸime söz veriyorum' yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve imzalanmÄ±ÅŸ bir ant mektubu buldum. Abdullah isimli ÅŸahsÄ± arayarak ne olduÄŸunu sordum. 'Herkesten alÄ±yoruz, Hocaefendi'ye yolluyoruz' cevabÄ±nÄ± verdi."

Kaynak: Habertürk