Hulusi Akar sÄ±nÄ±r hattÄ±nda inceleme yaptÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis sÄ±nÄ±r birliklerine giderek incelemelerde bulundu

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden konuyla ilgili olarak yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± olduÄŸu halde 05 Åžubat 2017 tarihinde Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunmustur.Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlÄ±klardan FÄ±rat KalkanÄ± ve terörle mücadele harekatlarÄ±na iliÅŸkin son durum ve geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi ve deÄŸerlendirmeleri almÄ±ÅŸtÄ±r.Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± ile birlikte bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürmektedir.