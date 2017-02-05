Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/02/2017 16:13

Hulusi Akar sÄ±nÄ±r hattÄ±nda inceleme yaptÄ±

hulusi akar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis sÄ±nÄ±r birliklerine giderek incelemelerde bulundu

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden konuyla ilgili olarak yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± olduÄŸu halde 05 Åžubat 2017 tarihinde Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunmustur.Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlÄ±klardan FÄ±rat KalkanÄ± ve terörle mücadele harekatlarÄ±na iliÅŸkin son durum ve geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi ve deÄŸerlendirmeleri almÄ±ÅŸtÄ±r.Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± ile birlikte bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürmektedir.

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