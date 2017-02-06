Genel seÃ§imleri bilen tek isimden flaÅŸ referandum deÄŸerlendirmesi

Adil GÃ¼r, yaklaÅŸan referandum ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunarak, ErdoÄŸan'a gÃ¼venin 15 Temmuz'dan sonra arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YapÄ±lacak seÃ§im kampanyalarÄ±yla "Evet" oyunun artabileceÄŸini belirten GÃ¼r, kararsÄ±z seÃ§menlerle ilgili de konuÅŸtu.

Türkiye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini içeren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için referanduma doÄŸru hÄ±zla ilerlerken araÅŸtÄ±rma ÅŸirketleri de veri çalÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi. Son genel seçimi bilen tek isim Adil Gür süreci deÄŸerlendirdi. ErdoÄŸan'a güvenin ve sevginin yüzde 62'lerde olduÄŸunu söyleyen Gür bunda 15 Temmuz'un etkisinin büyük olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

"EVET" OYLARI ARTACAK

Seçim bÄ±çak sÄ±rtÄ± diyen araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin aksine geçtiÄŸimiz haftada kamuoyuna yansÄ±yan yüzde 60'lara varan bir evet çÄ±kabilir deÄŸerlendirmeniz olmuÅŸtu. Bu son araÅŸtÄ±rmanÄ±zla bu örtüÅŸüyor mu?

- En son araÅŸtÄ±rmada Evet diyenler yüzde 53'dü. Ancak önümüzde kampanya dönemi var. KampanyalarÄ± yönetenlerin becerisine baÄŸlÄ± olarak "evet"lerin yukarÄ±ya doÄŸru gidebileceÄŸini öngörüyoruz. KararsÄ±z olanlarÄ±n büyük bir bölümü aslÄ±nda "evet"le kararsÄ±zlÄ±k arasÄ±nda. Ben "evet"lerin yükseleceÄŸini söylüyorum.

- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemiyle diktatörlük söylemleri hayÄ±r cephesinin en önemli argümanÄ±. Bu söylemde neye dayanarak yapÄ±yor Cumhuriyet Halk Partisi?

Åžimdi siyasetçiler, kendi tabanlarÄ±nÄ± kutuplaÅŸtÄ±rarak bloke etmeye, tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. KutuplaÅŸtÄ±rmanÄ±n yolu da o sert dili kullanmaktan geçiyor. Yoksa 2017 Türkiye'sinde ne hilafetin ne saltanatÄ±n ne de diktatörlüÄŸün gelmesi söz konusu deÄŸil. Bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil ki hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi. Buradan diktatörlük gelecek sonucu çÄ±karmak çok yanlÄ±ÅŸ. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar gösteriyor ki; Türkiye'de eÄŸitim ve gelir seviyesi yükseldikçe toplum esniyor. Gri alanlarÄ± tercih ediyor. Gelebilecek bir hilafet, saltanat yada diktatörlük konusunda hiç kimsenin endiÅŸesi olmasÄ±n. Buna CHP tabanÄ±ndan önce zaten AK Parti'nin kendi tabanÄ± karÅŸÄ± çÄ±kar.