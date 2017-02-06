AFP duyurdu El Bab tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±

AFP ajansÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlar kapsamÄ±nda El Bab'Ä±n tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab'da terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün AFP, Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'ne dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Esad güçlerinin de güneyde kritik bir bölgeyi ele geçirdiÄŸini, DEAÅž'Ä±n Halep'te son kalesi El Bab'Ä±n 'tamamen kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±' duyurdu.Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nin açÄ±klamasÄ±nda, El Bab ile Rakka arasÄ±ndaki tek ve son ana yolun da rejim güçleri ve beraberindeki milisler tarafÄ±ndan ele geçirildiÄŸi belirtildi.

SÖZDE EL BAB VALÄ°SÄ° ÖLDÜRÜLMÜÅžTÜ

Askeri kaynaklar dün, öldürülen teröristler arasÄ±nda örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Terör örgütünün "sözde Rakka valisi" tarafÄ±ndan Ürdüni'nin yerine atanan teröriste yazÄ±lan mektup da ele geçirildi. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüÄŸü ve örgütte son günlerde aÄŸÄ±r kayÄ±plar olduÄŸu ifadeleri yer aldÄ±.