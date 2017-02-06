Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/02/2017 12:29

Facia yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme


Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸmeye imza atÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tahliye edilen 4 dernek yÃ¶neticisi yeniden tutuklandÄ±.

Adana AladaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± 29 KasÄ±m'daki yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili olarak, kÄ±zÄ± da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸur ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi'nin yöneticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa ÖztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nç tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 AralÄ±k'ta tutuklanan ÅŸüphelilerle ilgili olarak avukatlarÄ± AladaÄŸ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi'nin yöneticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa ÖztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nç'Ä± tutuksuz yargÄ±lanmak üzere tahliye etti. Bugün ise mahkeme tahliye edilen 4 dernek yöneticisini yeniden tutukladÄ±.

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