Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/02/2017 13:28

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor bugÃ¼n 3.kez hissedildi


Ã‡anakkale sabah saatlerinden bu yana sallanmaya devam ediyor. 5.3, 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan depremlerin ardÄ±ndan biraz Ã¶nce tekrar deprem meydana geldi.

Çanakkale açÄ±klarÄ±nda bu sabah 5.3 büyüklüÄŸündeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± noktada 4.2 büyüklüÄŸünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiÅŸti. Ä°lk deprem Ä°zmir ve Ä°stanbul'da da hissedilmiÅŸti. Saat 13.58'de ise 3. deprem meydana geldi. 3. depremin de ÅŸiddeti 5.3 olarak kaydedildi. Bölgede deprem fÄ±rtÄ±nasÄ± yaÅŸanÄ±yor, üç saat içinde 40'tan fazla artçÄ± sarsÄ±ntÄ± kaydedildi.

SABAHTAN BU YANA 3. KEZ SALLANDI

Ege Denizi açÄ±klarÄ±nda gerçekleÅŸen 5.3 ÅŸiddetindeki deprem, bir çok ilde paniÄŸe sebep oldu. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ±. Saat 06.51'de meydana gelen depremin 7,5 kilometre derinlikte gerçekleÅŸtiÄŸi bildiriliyor.SarsÄ±ntÄ± Çanakkale baÅŸta olmak üzere Ä°zmir, Bursa ve Ä°stanbul'da da hissedildi, kÄ±sa süreli paniÄŸe sebep oldu. Ä°lk depremin ardÄ±ndan aynÄ± noktada 4.2 büyüklüÄŸünde ikinci bir sarsÄ±ntÄ± daha oldu. 07.17'de meydana gelen deprem, bölgedeki korkuyu artÄ±rdÄ±. Bölgedeki deprem fÄ±rtÄ±nasÄ± ise durmadÄ±. Üç saat içinde 40'tan fazla artçÄ± sarsÄ±ntÄ± kaydedildi. ArtçÄ±larÄ±n en büyüÄŸü 3.7.

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