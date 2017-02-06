ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda 3 yÄ±l hapis istemi Ã¼zerine hazÄ±rlanan iddianame reddedildi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle, ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu savcÄ±sÄ± Umut Tepe tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžansal'Ä±n "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yÄ±la kadar hapsi istenen iddianame, baÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan onaylanarak, Ä°stanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiÅŸti. Ä°stanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eksik hususlar bulunduÄŸu gerekçesiyle iddianameyi, soruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iade etti. SoruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iade üzerine, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceÄŸi öÄŸrenildi. Ä°ddianamede, Åžansal'Ä±n KÄ±brÄ±s'ta çektiÄŸi ve kamuoyu tarafÄ±ndan büyük tepki toplayan "B.. boÄŸul Türkiye" videosunun Türk milletini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, bu suçun soruÅŸturma usulünün farklÄ± olduÄŸu, bu nedenle "Türk milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçu açÄ±sÄ±ndan dosyanÄ±n ayrÄ±larak, ayrÄ± bir soruÅŸturma yürütüldüÄŸü belirtilmiÅŸti. ModacÄ± Barbaros Åžansal, 3 Ocak 2017 tarihinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarÄ±n somut delil niteliÄŸinde olduÄŸu gerekçesiyle Ä°stanbul 14'üncü Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi kararÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.