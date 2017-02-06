Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/02/2017 13:13

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme


ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda 3 yÄ±l hapis istemi Ã¼zerine hazÄ±rlanan iddianame reddedildi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle, ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu savcÄ±sÄ± Umut Tepe tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžansal'Ä±n "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yÄ±la kadar hapsi istenen iddianame, baÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan onaylanarak, Ä°stanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiÅŸti. Ä°stanbul 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eksik hususlar bulunduÄŸu gerekçesiyle iddianameyi, soruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iade etti. SoruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iade üzerine, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceÄŸi öÄŸrenildi. Ä°ddianamede, Åžansal'Ä±n KÄ±brÄ±s'ta çektiÄŸi ve kamuoyu tarafÄ±ndan büyük tepki toplayan "B.. boÄŸul Türkiye" videosunun Türk milletini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, bu suçun soruÅŸturma usulünün farklÄ± olduÄŸu, bu nedenle "Türk milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçu açÄ±sÄ±ndan dosyanÄ±n ayrÄ±larak, ayrÄ± bir soruÅŸturma yürütüldüÄŸü belirtilmiÅŸti. ModacÄ± Barbaros Åžansal, 3 Ocak 2017 tarihinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarÄ±n somut delil niteliÄŸinde olduÄŸu gerekçesiyle Ä°stanbul 14'üncü Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi kararÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor bugÃ¼n 3.kez hissedildi

Ã‡anakkale sabah saatlerinden bu yana sallanmaya devam ediyor. 5.3, 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan depremlerin ardÄ±ndan biraz Ã¶nce tekrar deprem meydana geldi.


Facia yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki yurt yangÄ±nÄ± ile ilgili soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸmeye imza atÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tahliye edilen 4 dernek yÃ¶neticisi yeniden tutuklandÄ±.


AFP duyurdu El Bab tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±

AFP ajansÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlar kapsamÄ±nda El Bab'Ä±n tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.