AladaÄŸ'daki faciayla baÄŸlantÄ±lÄ± 4 kiÅŸi hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki bir yurttan yaÅŸanan yangÄ±n faciasÄ±yla ilgili tutuklu yargÄ±lanan tahliye edilen 4 kiÅŸi savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± sonucunda yeniden tutuklandÄ±

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde özel öÄŸrenci yurdundaki yangÄ±nla ilgili tutuklu yargÄ±lanÄ±rken tahliye edilen 4 kiÅŸi, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine yeninden tutuklandÄ±.YangÄ±nla ilgili soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lÄ±k, dava kapsamÄ±nda tahliye edilen dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nin tahliyesine itiraz etti.Mahkeme heyeti, yapÄ±lan deÄŸerlendirmenin ardÄ±ndan 4 dernek üyesini yeninden tutuklandÄ±. DiÄŸer 3 zanlÄ±nÄ±n tutukluluk hali ise devam ediyor.Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde 29 KasÄ±m'da özel öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 10 öÄŸrenci, yurt yetkilisinin 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ve bir eÄŸitmen olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 24 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.YangÄ±nla ilgili yurt müdürü Cumali G, AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail U, dernek üyeleri Ramazan K, Ramazan D, Mustafa Ö, Mahir K. ve yurt görevlisi Mahmut D. tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.