AFAD BaÅŸkanÄ±'ndan Ã‡anakkale'deki depremler hakkÄ±nda ilk aÃ§Ä±klama

AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet Halis Bilden, Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde incelemelerde bulunarak, " VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kesinlikle bizden bilgi almadÄ±klarÄ± sÃ¼rece hasarlÄ±, az hasarlÄ± evlerine asla girmesinler." dedi.

Çanakale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± YukarÄ± köyüne gelen AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet Halis Bilden, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin bölgede olduÄŸunu kaydetti. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin ilçede bulunduÄŸunu aktaran Bilden, ''Ä°htiyaç kadar çadÄ±r geldi gelmeye devam ediyor. Yine ihtiyaç kadar konteynerler geliyor. DuÅŸ konteyneri ve tuvalet konteynerleri gelecek. Koordinasyon tÄ±rÄ±mÄ±zÄ± burada konuÅŸlandÄ±rdÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z buradan yönetecekler. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kesinlikle bizden bilgi almadÄ±klarÄ± sürece hasarlÄ±, az hasarlÄ± evlerine asla girmesinler. SayÄ±n Valim ilçe merkezinde 500 kiÅŸinin çok rahat kalacaklarÄ± yataklÄ± yerler hazÄ±rladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarÄ±mÄ±z hazÄ±r bekliyor.'' diye konuÅŸtu.