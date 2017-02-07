Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/02/2017 07:42

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda 203 DAEÅž hedefi ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e ait 203 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 168'inci gününde, terör örgütü DEAÅž'a ait 203 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.Gün içindeki çatÄ±ÅŸmalar ve harekatlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. 

HarekatÄ±n 168'nci gününde, terör örgütü DEAÅž'a ait 138 hedefe ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile atÄ±ÅŸ yapÄ±larak DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik hava harekatÄ± sonucunda barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 64 bina, 1 silahlÄ± araç imha edildi. Gün içinde gerçekleÅŸtirilen hava harekatÄ± ve çatÄ±ÅŸmalarda toplam 21 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatta bugüne kadar 3 bin 719 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 57 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

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