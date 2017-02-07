Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/02/2017 09:07

Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanmaya devam ediyor bugÃ¼n de 3 kez hissedildi


Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde dÃ¼nden beri devam eden depremler bugÃ¼nde hissedilmeye devam ediliyor.

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ± olan 5,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Ä°lk belirlemelere göre bazÄ± evlerde ve bir camide hasar oluÅŸtu. Sabah 05:24'teki 5.2'lik depremin ardÄ±ndan Kandilli Rasathanesi, AyvacÄ±k'ta saat 08:15'te 4.4 ile hemen iki dakika sonra ise 4.5 ile ikinci bir sarsÄ±ntÄ± daha olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Dünden bu yana meydana gelen artçÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 270 aÅŸtÄ±, bölgede kurulan çadÄ±rkentte bazÄ± depremzedeler gece korkudan uyuyamadÄ±.Çanakkale ValiliÄŸi, bu sabah 07.30 itibariyle 238 binanÄ±n aÄŸÄ±r hasarlÄ± olduÄŸunu ve depremlerde sekiz kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

 

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