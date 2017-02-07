El Bab'ta Ã–SO'nun kullandÄ±ÄŸÄ± silah bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

TSK'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Ã–SO ile birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ El Bab operasyonunda Milkor Ã§oklu bomba atar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle tamamen kuÅŸatÄ±lan DEAÅž teröristleri, kaybettikleri Bizaa köyünü yeniden almaya çalÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bölgede çekilen görüntülerde sokak savaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bomba yüklü araçlarÄ±n ise havaya uçurulduÄŸu yer alÄ±yor.

ÖSO ÇOKLU BOMBA ATAR KULLANIYOR

Bizaa'dan teröristleri temizleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, cephede Milkor çoklu bomba atar kullandÄ±ÄŸÄ± görülüyor.Halep'in ilçesi El Bab'da savaÅŸtan önce 64 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yordu, ÅŸu anda da DEAÅžÄ±n on binlerce sivili canlÄ± kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarÄ±nÄ± sivil nüfusun yoÄŸun olduÄŸu mahalle içlerine kurmuÅŸ durumda. Türk özel kuvvetleri ve ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakÄ±nÄ±na kadar sokulmuÅŸ durumda.

RAKKA Ä°LE BAÄžLANTI KOPARILDI

Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, güneydeki Suriye rejim güçlerinin El Bab'a doÄŸru ilerlediÄŸini ve stratejik kentin doÄŸuyla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kestiÄŸini dün duyurmuÅŸtu.UvayÅŸiyah köyünün kuzeyindeki bir tepeyi de alan rejim güçleri, El Bab'Ä±n Rakka'yla olan tek baÄŸlantÄ± yolunu ele geçirmiÅŸ oldu. Böylece El Bab kuzey, batÄ± ve doÄŸuda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±.