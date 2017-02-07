CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na seslendi Milli seferberlik ilan ediyorum

Ä°ÅŸ adamlarÄ±yla TOBB Ekonomi Åžuras'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Hep beraber gecikmeden sÃ¼ratle adÄ±mÄ± atÄ±p, eleman alÄ±mlarÄ±nÄ± baÅŸlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yakalamalÄ±yÄ±z. Bunu sizlerle paylaÅŸmayÄ± milli bir seferberlik ilanÄ± olarak telakki ediyorum." dedi.

TOBB Ekonomi Åžuras'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz hep istiÅŸare ile yol aldÄ±k. Bugün de böyle yapÄ±yoruz. 30 temsilcimizi dinleyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah istiÅŸarelerimiz 2023'e hedeflerimize daha iyi bir ÅŸekilde yürümemizi saÄŸlayacak. Ä°ÅŸadamlarÄ±mÄ±z 15 Temmuz darbe giriÅŸimindeki saÄŸlam duruÅŸlarÄ±yla takdiri hak etti. Ä°ÅŸ dünyasÄ±nÄ±n da FETÖ'den temizlenmesi açÄ±sÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bekliyorum. Terör örgütlerinin tamamen baÅŸÄ±nÄ± ezmeden güvenle yolumuza devam edemeyiz. Gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz ÅŸarttÄ±r. Güçlü geleceÄŸimiz için yaptÄ±klarÄ±nÄ±z için her birinize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. 80 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z, Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni Ä°stiklal SavaÅŸÄ± diyoruz. SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdan, ekonomiye kadar her alanda saldÄ±rÄ± alÄ±yoruz."

"MÄ°LLETE BORCUMUZU Ä°STÄ°HDAM Ä°LE ÖDEYELÄ°M"

"Bu kahraman millete karÅŸÄ± borcumuzu ödeyebilmemiz için bir fÄ±rsat var. O fÄ±rsat istihdamÄ± artÄ±rarak son dönemde yeniden yükseliÅŸe geçen iÅŸsizliÄŸin önüne geçmek. Ben tabi en az bir derken dar kapasiteli iÅŸletmeleri kastediyorum. Yüzlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran biri daha önemli bir katkÄ± saÄŸlayacak. Bu iÅŸin bereketi var. Bu iÅŸi KonukoÄŸlu açar, ardÄ±ndan SabancÄ±, Kale grubu gelecektir. Tabi Koç grubu burada boÅŸ durmayacak. BakÄ±n buradan çaÄŸrÄ±yÄ± daveti yaptÄ±k.Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adÄ±mÄ± atÄ±p, eleman alÄ±mlarÄ±nÄ± baÅŸlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüÅŸümü yakalamÄ±ÅŸ olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaÅŸmayÄ± milli bir seferberlik ilanÄ± olarak telakki ediyorum. Bu seferberliÄŸin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.Bu sefer Ä°nÅŸaallah, 2010- 2011'deki rekoru da kÄ±racaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸaallah, 2017 sonunda her ilin her sektörün itihdam ÅŸampiyonlarÄ±nÄ± ödüllereceÄŸiz.''