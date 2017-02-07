Ä°ÅŸte Taksim'e yapÄ±lacak caminin detaylarÄ±

Taksim'de vakÄ±flara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapÄ±lacak caminin proje detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

1968 yÄ±lÄ±ndan bu yana süren Taksim'e cami projesi gerçekleÅŸiyor. Proje detaylarÄ±, maketi ve çizim aÅŸamasÄ±nda nelere dikkat edildiÄŸinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ise ele geçirdi. YÄ±llardÄ±r, 'yapÄ±lsÄ±n' , 'yapÄ±lmasÄ±n' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da son noktayÄ± koyacak tarihi yapÄ±nÄ±n çizim aÅŸamasÄ±nda BeyoÄŸlu'nun tarihi hassasiyeti, bölge dokusu ve en önemlisi de hemen arkasÄ±nda yer alan Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliseleri'nin de yükseklikleri dikkate alÄ±narak projelendirildi. Taksim MeydanÄ± ile BeyoÄŸlu mimari dokusunda sÄ±kça rastlanan 20. yüzyÄ±l baÅŸÄ±ndaki Art Deco mimari stilinden esinlenildi. I. Mahmud tarafÄ±ndan 1731 yÄ±lÄ±nda bölgenin su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanÄ±p daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± için yaptÄ±rÄ±lan sekiz köÅŸeli ve sekiz köÅŸeli bir çatÄ±sÄ± bulunan küfeki taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan Taksim Makmesi'nin arkasÄ±na yapÄ±lacak. Ä°stanbul'un kalbi olarak adlandÄ±rÄ±lan BeyoÄŸlu'nda yapÄ±lacak Taksim Camii'nin minare yüksekliÄŸi 61 metre. Bu yükseklik özellikle diÄŸer dini mabedlerin yüksekliÄŸi dikkate alÄ±narak projelendirildi. Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± anda 2 bin 575 kiÅŸi ibadet edebilecek. Kot farkÄ± dikkate alÄ±narak tasarlanan projenin yer altÄ±nda üç katÄ± bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park yapabilecek. 12 bin 574 metrekare kapalÄ± alanÄ± bulunan tarihi yapÄ±da konferans, sergi salonlarÄ± da mevcut. 820 metrekare zemine oturan projenin dÄ±ÅŸ cephesinde açÄ±k renk doÄŸal taÅŸlar kullanÄ±ldÄ±. Projede tarihi Taksim Maksemi ile Taksim Camii'nin birbirleri ile bütünleÅŸmesine büyük bir önem verildi. Cami bazasÄ±nÄ±n, meydan siluetinde ön plandaki tarihi Taksim Maksemi kütlesi ile olan devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±nÄ±n bölgeye adÄ±nÄ± veren bu önemli tarihi ve kültürel miras ile bütünleÅŸmesi hassasiyeti dikkate alÄ±ndÄ±. GeçmiÅŸin ve geleceÄŸin birbirini desteklemesinin bir sembolü olacak bu bütünleÅŸme harmanlandÄ±. Taksim MeydanÄ± siluetinde Cami'ye anÄ±tsallÄ±k karakteri katan en önemli özellik olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.