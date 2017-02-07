Kandilli'den aÃ§Ä±klama geldi Ã‡anakkale'deki deprem Ä°stanbul'u etkiler mi

Esenler Kent Konseyi'nde konuÅŸan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, "Bu depremler Ege BÃ¶lgesi iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸil ancak Ä°stanbul'da deprem olur mu konusunda ne olmayacak, ne de yÃ¼zde yÃ¼z olacak diyemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Esenler Belediyesi tarafÄ±ndan Esenler Kent Konseyi'nde düzenlenen "Bir ÅŸehir depreme nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. Haluk Özener toplantÄ± öncesinde gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Özener Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili, "AslÄ±nda beklediÄŸimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doÄŸal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok Çanakkale için" dedi.

Ä°STANBUL'DA DEPREM OLACAK MI

Özener, bir gazetecinin "Bu depremler Ege Bölgesi için büyük bir depremin habercisidir diyebilir miyiz?" sorusuna, "Öyle bir ÅŸey maalesef söyleyemiyoruz. KeÅŸke söyleyebilsek. Tekrar söyleyeyim, o büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz deÄŸil. Ne olmayacak, ne de yüzde yüz olacak diyemiyoruz. KeÅŸke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazÄ±rlÄ±klÄ± olabilsek" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. Özener, "Peki Çanakkale'deki depremler Ä°stanbul'da herhangi bir depremi tetiklemez diyebiliyor musunuz?" ÅŸeklindeki soru üzerine ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Normal koÅŸullarda direkt bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak; ama yok da diyemeyiz. Bunu bir kaç kere söyledik ama Marmara için Çanakkale'de, Ä°zmir'de deprem olsun olmasÄ±n, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasÄ±n, bunlardan baÄŸÄ±msÄ±z olarak konuÅŸursak ÅŸu anda Marmara Denizi'nde, Ä°stanbul özelinde etkileyecek 7'nin üzerinde, 7,2'lik bir deprem olmasÄ± hiç sürpriz olmaz. Yani bu deprem ÅŸu anda konuÅŸurken de olabilir, dolayÄ±sÄ±yla burada öyle bir enerji birikmiÅŸ durumda. Onunla baÄŸlantÄ±lÄ±, baÄŸlantÄ±sÄ±z demeyelim. Hiç bir deprem olmasa bile ÅŸu anda, 10 saniye sonra Ä°stanbul'da 7'lik bir deprem olabilir, olmayabilir de. Ama deprem olacak her türlü ÅŸeye hazÄ±rÄ±z, her türlü veri var."