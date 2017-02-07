CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden Ã¶zel hakaret polisi hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Susurluk davasÄ±ndan tutuklanan ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan

Susurluk DavasÄ± hükümlüsü eski özel harekatçÄ± Ayhan ÇarkÄ±n'Ä±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda karar açÄ±klandÄ±. Ä°stanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Ayhan ÇarkÄ±n cezaevinden getirilirken, eÅŸi de izleyiciler bölümünden duruÅŸmayÄ± izledi. Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimlik tespiti yapÄ±lan sanÄ±k ÇarkÄ±n, ÅŸu anda iÅŸsiz olduÄŸunu ve avukat istemediÄŸini söyledi. HakkÄ±ndaki iddialara yönelik savunmasÄ± sorulan ÇarkÄ±n, "Yüce mahkemenizin huzurunda bir kez daha sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan özür diliyorum. AnlÄ±k bir sinirle söylenmiÅŸ sözlerdir. Hakaret kastÄ±m yoktur. Kesinlikle piÅŸmanÄ±m ve üzgünüm. Mahkemenizin verdiÄŸi her türlü karara saygÄ±lÄ±yÄ±m. Cezam neyse çekmeye hazÄ±rÄ±m" dedi. SanÄ±ÄŸÄ±n tutuklulukta kaldÄ±ÄŸÄ± süreyi dikkate alan mahkeme, ÇarkÄ±n'Ä±n tahliyesine karar verdi.