Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/02/2017 15:31

CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden Ã¶zel hakaret polisi hakkÄ±nda flaÅŸ karar


Susurluk davasÄ±ndan tutuklanan ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan

Susurluk DavasÄ± hükümlüsü eski özel harekatçÄ± Ayhan ÇarkÄ±n'Ä±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda karar açÄ±klandÄ±. Ä°stanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Ayhan ÇarkÄ±n cezaevinden getirilirken, eÅŸi de izleyiciler bölümünden duruÅŸmayÄ± izledi. Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimlik tespiti yapÄ±lan sanÄ±k ÇarkÄ±n, ÅŸu anda iÅŸsiz olduÄŸunu ve avukat istemediÄŸini söyledi. HakkÄ±ndaki iddialara yönelik savunmasÄ± sorulan ÇarkÄ±n, "Yüce mahkemenizin huzurunda bir kez daha sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan özür diliyorum. AnlÄ±k bir sinirle söylenmiÅŸ sözlerdir. Hakaret kastÄ±m yoktur. Kesinlikle piÅŸmanÄ±m ve üzgünüm. Mahkemenizin verdiÄŸi her türlü karara saygÄ±lÄ±yÄ±m. Cezam neyse çekmeye hazÄ±rÄ±m" dedi. SanÄ±ÄŸÄ±n tutuklulukta kaldÄ±ÄŸÄ± süreyi dikkate alan mahkeme, ÇarkÄ±n'Ä±n tahliyesine karar verdi.

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cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve donald trump

Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama geldi iki lider bu akÅŸam gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

kandilli rasathanesi

Kandilli Rasathanesi'nden merakla beklenen deprem aÃ§Ä±klamasÄ± geldi

Kandilli Rasathanesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Kandilli'den aÃ§Ä±klama geldi Ã‡anakkale'deki deprem Ä°stanbul'u etkiler mi

Esenler Kent Konseyi'nde konuÅŸan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, "Bu depremler Ege BÃ¶lgesi iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸil ancak Ä°stanbul'da deprem olur mu konusunda ne olmayacak, ne de yÃ¼zde yÃ¼z olacak diyemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.