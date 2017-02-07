Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama geldi iki lider bu akÅŸam gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Esenler Kent Konseyi'nde konuÅŸan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, "Bu depremler Ege BÃ¶lgesi iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸil ancak Ä°stanbul'da deprem olur mu konusunda ne olmayacak, ne de yÃ¼zde yÃ¼z olacak diyemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.