Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama geldi iki lider bu akÅŸam gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bu gece CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸeceÄŸi belirtildi.Ä°ki lider arasÄ±ndaki görüÅŸmenin bu gece 00.05'te gerçekleÅŸtirileceÄŸi açÄ±klandÄ±.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Trump'un CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±sÄ±raÄ°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy ile de bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtireceÄŸi de ifade edildi.