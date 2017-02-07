Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/02/2017 15:41

Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama geldi iki lider bu akÅŸam gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve donald trump

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bu gece CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸeceÄŸi belirtildi.Ä°ki lider arasÄ±ndaki görüÅŸmenin bu gece 00.05'te gerçekleÅŸtirileceÄŸi açÄ±klandÄ±.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Trump'un CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±sÄ±raÄ°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy ile de bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtireceÄŸi de ifade edildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden Ã¶zel hakaret polisi hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Susurluk davasÄ±ndan tutuklanan ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan

kandilli rasathanesi

Kandilli Rasathanesi'nden merakla beklenen deprem aÃ§Ä±klamasÄ± geldi

Kandilli Rasathanesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Kandilli'den aÃ§Ä±klama geldi Ã‡anakkale'deki deprem Ä°stanbul'u etkiler mi

Esenler Kent Konseyi'nde konuÅŸan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, "Bu depremler Ege BÃ¶lgesi iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸil ancak Ä°stanbul'da deprem olur mu konusunda ne olmayacak, ne de yÃ¼zde yÃ¼z olacak diyemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.