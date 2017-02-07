Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden yardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu: "SuÃ§ iÅŸleyen kardeÅŸim dahi olsa gereÄŸi yapÄ±lÄ±r"

Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet MüdürlüÄŸünden ayrÄ±lÄ±rken, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu ticareti ile ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C. ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Emniyet Müdürü ÇalÄ±ÅŸkan, "Suç iÅŸleyen kardeÅŸim dahi olsun gereÄŸi yapÄ±lÄ±r. Söz konusu emniyet müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± soruÅŸturmalar ve incelemeler devam ediyor. Tedbiren açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Gerekli çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Mahkemenin vereceÄŸi kararÄ± bekliyoruz. Terörle ve uyuÅŸturucu ile nasÄ±l mücadele ediyorsak, bu konularda da aynÄ± mücadeleyi vereceÄŸiz. Emniyet teÅŸkilatÄ± kendi içerisinde suça bulaÅŸanlarÄ± da teÅŸkilat bünyesinde barÄ±ndÄ±rmayacaklardÄ±r" diye konuÅŸtu.