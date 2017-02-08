Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 07:39

Ã‡anakkale sallanmaya devam ediyor iÅŸte meydana gelen son depremler

Ã§anakkale deprem

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde gece yarÄ±sÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri deÄŸiÅŸen depremler oldu

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 4,4 büyüklüÄŸündeki deprem saat 00.00'da kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 5,92 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.AFAD, 00.35'te de yine AyvacÄ±k ilçesinde 4,1 büyüklüÄŸünde bir deprem daha kaydetti. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 5,71 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.   Saat 01.53'te 4,1 büyüklüÄŸünde deprem oldu. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 10,63 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.      

Saat 04.38'de 4,5 büyüklüÄŸündeki deprem saat kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 4,75 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi. Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüÄŸündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 4,52 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

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