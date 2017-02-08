Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor 2 gÃ¼nde tam 506 sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esi sallanmaya devam ediyor. 2 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan depremlerde, evler yaÅŸanmaz hale gelirken Ã¶len kimse olmadÄ±.

Çanakkale’de dün meydana gelen 5.3 büyüklüÄŸündeki iki depremin ardÄ±ndan beÅŸik gibi sallanan AyvacÄ±k’ta, gece yarÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±yla Richter ölçeÄŸine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüÄŸünde üç deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin ÅŸokunu henüz atlatamadan saat 04:38’de 4,7’lik bir deprem daha yaÅŸanÄ±rken son sarsÄ±ntÄ± sabah 05.16'da 4,1 olarak kaydedildi. 6 Åžubat saat 06:51’de baÅŸlayan deprem fÄ±rtÄ±nasÄ±nda; 8 Åžubat saat 07:02’ye kadar toplam 506 deprem meydana geldi.