Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 09:35

Referandum iÃ§in 3 kritik ÅŸehir iÅŸte sonuÃ§lar


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis'te onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan referandum iÃ§in anket ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re anket, Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankara'nÄ±n seÃ§ime nasÄ±l yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini getirecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketiyle ilgili anket ÅŸirketlerinin araÅŸtÄ±rmalarÄ± devam ediyor. YaptÄ±ÄŸÄ± anketlerle baÅŸarÄ±lÄ± sonuçlar alan ORC araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi, bu kez referandum öncesi seçmenin nabzÄ±nÄ± tuttu. 3 büyükÅŸehir için yapÄ±lan referandum anketine göre Ä°stanbul ve Ankara'da "evet" oylarÄ± önde gidiyor. Ä°zmir'de ise "hayÄ±r" oylarÄ± yüzde 50,4 oranÄ±nda.

3 BÜYÜKÅžEHÄ°R

Åžirket; Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de 9250 seçmene referandumdaki tercihini sordu. Sonuçlara göre; Ankara seçmeni yüzde 55 oranÄ±nda "evet" derken, Ä°stanbul seçmeni yüzde 53,7 oranÄ±nda EVET dedi. Ä°zmir'de ise seçmenlerin yüzde 50,4'ü HAYIR diyor.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


El Bab'ta bÃ¼yÃ¼k geliÅŸme Bordo Bereliler kritik noktalarÄ± ele geÃ§irdi

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda bordo bereliler El Bab'ta sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri operasyonda kritik noktalarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.


Darbe davasÄ±nda bir ilk DÃ¼ÅŸÃ¼k rÃ¼tbeliler yanlarÄ±na oturmadÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi davasÄ±nda, harp akademisi Ã¶ÄŸrencileri kendilerini komuta eden Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle birlikte oturmak istemediklerini belirterek, koltuklarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ o konuda birlik mesajÄ± verdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 45 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye destek vermemesi gerektiÄŸini yinelerken aynÄ± zamanda FETÃ– konusunda da birlik mesajÄ± verdi.