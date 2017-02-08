Referandum iÃ§in 3 kritik ÅŸehir iÅŸte sonuÃ§lar

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis'te onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan referandum iÃ§in anket ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Buna gÃ¶re anket, Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankara'nÄ±n seÃ§ime nasÄ±l yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini getirecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketiyle ilgili anket ÅŸirketlerinin araÅŸtÄ±rmalarÄ± devam ediyor. YaptÄ±ÄŸÄ± anketlerle baÅŸarÄ±lÄ± sonuçlar alan ORC araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi, bu kez referandum öncesi seçmenin nabzÄ±nÄ± tuttu. 3 büyükÅŸehir için yapÄ±lan referandum anketine göre Ä°stanbul ve Ankara'da "evet" oylarÄ± önde gidiyor. Ä°zmir'de ise "hayÄ±r" oylarÄ± yüzde 50,4 oranÄ±nda.

3 BÜYÜKÅžEHÄ°R

Åžirket; Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de 9250 seçmene referandumdaki tercihini sordu. Sonuçlara göre; Ankara seçmeni yüzde 55 oranÄ±nda "evet" derken, Ä°stanbul seçmeni yüzde 53,7 oranÄ±nda EVET dedi. Ä°zmir'de ise seçmenlerin yüzde 50,4'ü HAYIR diyor.