FETÃ–'cÃ¼lere pembe oda yasaÄŸÄ± getirildi

15 Temmuz soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda FETÃ–'den tutuklanan binlerce kiÅŸinin "pembe oda" isteÄŸi reddedildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan binlerce kiÅŸinin, eÅŸleriyle görüÅŸmek amacÄ±yla gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi, “örgütsel görüÅŸme” yapÄ±labileceÄŸi ve örgüt faaliyetleri hakkÄ±nda mesajlaÅŸmaya konu olacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ±yla reddedildi. Her gün binlerce tutuklu bu uygulamadan yararlanmak için baÅŸvuruda bulunuyor. Ä°yi hali deÄŸerlendirilen kiÅŸiler, en geç 3 ayda bir, en erken ayda 1 kez olmak üzere gardiyan gözetimi ve teknik izleme olmaksÄ±zÄ±n 3 saatten 24 saate kadar eÅŸleriyle görüÅŸebiliyor.Ceza Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye’de ilk kez “pembe oda” taleplerine kÄ±sÄ±tlama getirdi ve FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda cezaevlerinde bulunan evli tutuklulara “pembe oda” yasaÄŸÄ± koydu. Bu kapsamda gelen binlerce talep, “pembe oda”larda yapÄ±lmasÄ± muhtemel “örgütsel” ve “kripto” görüÅŸmeler nedeniyle reddedildi.Yasal olarak tutuklularÄ±n cezaevlerinde eÅŸleriyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler dinleniyor. Ancak “pembe oda” içinde yapÄ±lan konuÅŸmalar dinlenmiyor ve odada kamera bulunmuyor.Bu çerçevede olasÄ± örgütsel haberleÅŸmenin önüne geçilmesi için böyle bir tedbire baÅŸvurulduÄŸu kaydedildi. UygulamanÄ±n darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan olaÄŸanüstü bir tedbir olduÄŸu vurgulandÄ±.

Kaynak: Habertürk