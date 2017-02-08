Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 09:57

FETÃ–'cÃ¼lere pembe oda yasaÄŸÄ± getirildi


15 Temmuz soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda FETÃ–'den tutuklanan binlerce kiÅŸinin "pembe oda" isteÄŸi reddedildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan binlerce kiÅŸinin, eÅŸleriyle görüÅŸmek amacÄ±yla gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi, “örgütsel görüÅŸme” yapÄ±labileceÄŸi ve örgüt faaliyetleri hakkÄ±nda mesajlaÅŸmaya konu olacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ±yla reddedildi. Her gün binlerce tutuklu bu uygulamadan yararlanmak için baÅŸvuruda bulunuyor. Ä°yi hali deÄŸerlendirilen kiÅŸiler, en geç 3 ayda bir, en erken ayda 1 kez olmak üzere gardiyan gözetimi ve teknik izleme olmaksÄ±zÄ±n 3 saatten 24 saate kadar eÅŸleriyle görüÅŸebiliyor.Ceza Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye’de ilk kez “pembe oda” taleplerine kÄ±sÄ±tlama getirdi ve FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda cezaevlerinde bulunan evli tutuklulara “pembe oda” yasaÄŸÄ± koydu. Bu kapsamda gelen binlerce talep, “pembe oda”larda yapÄ±lmasÄ± muhtemel “örgütsel” ve “kripto” görüÅŸmeler nedeniyle reddedildi.Yasal olarak tutuklularÄ±n cezaevlerinde eÅŸleriyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler dinleniyor. Ancak “pembe oda” içinde yapÄ±lan konuÅŸmalar dinlenmiyor ve odada kamera bulunmuyor.Bu çerçevede olasÄ± örgütsel haberleÅŸmenin önüne geçilmesi için böyle bir tedbire baÅŸvurulduÄŸu kaydedildi. UygulamanÄ±n darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan olaÄŸanüstü bir tedbir olduÄŸu vurgulandÄ±.

Kaynak: Habertürk

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


El Bab'ta bÃ¼yÃ¼k geliÅŸme Bordo Bereliler kritik noktalarÄ± ele geÃ§irdi

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda bordo bereliler El Bab'ta sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri operasyonda kritik noktalarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.


Darbe davasÄ±nda bir ilk DÃ¼ÅŸÃ¼k rÃ¼tbeliler yanlarÄ±na oturmadÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi davasÄ±nda, harp akademisi Ã¶ÄŸrencileri kendilerini komuta eden Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle birlikte oturmak istemediklerini belirterek, koltuklarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ o konuda birlik mesajÄ± verdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 45 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye destek vermemesi gerektiÄŸini yinelerken aynÄ± zamanda FETÃ– konusunda da birlik mesajÄ± verdi.