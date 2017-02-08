CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ o konuda birlik mesajÄ± verdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 45 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. ErdoÄŸan, ABD'nin YPG'ye destek vermemesi gerektiÄŸini yinelerken aynÄ± zamanda FETÃ– konusunda da birlik mesajÄ± verdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere göre; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n telefon görüÅŸmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren görüÅŸmede müttefiklik ve yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi vurgusu ön plana çÄ±ktÄ±ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Türkiye ile ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirmek ve bölgesel konularda daha yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içerisinde olmak istediklerini söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump'a baÅŸkanlÄ±k görevinde baÅŸarÄ±lar diledi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimine deÄŸinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanÄ±nda olmasÄ±nÄ± beklediÄŸini söyledi. ErdoÄŸan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiÄŸini söyledi.