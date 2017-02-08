Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/02/2017 10:13

Kardak'tan sonra fÃ¼ze gerilimi Yunanistan tansiyonu yÃ¼kseltiyor


Yunanistan-TÃ¼rkiye arasÄ±nda devam eden Kardak krizinin ardÄ±ndan, Yunanistan Rus ÅŸirketiyle savunma sistemi iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Yunanistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na yakÄ±n olan Defence point adlÄ± sitede yer alan habere göre, Yunanistan sözde Türk provokasyonuna karÅŸÄ± hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduÄŸu iddia ediliyor. Yunan generaller, s-300 hava savunma sistemi yanÄ±nda Türkiye'ye karÅŸÄ± "Tahriklere böyle mesaj veriyoruz" dedi. NATO'da SA-15 Gauntlet olarak adlandÄ±rÄ±lan uzun menzilli S-300 füzelerin Türkiye'nin sözde tahriklerine karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± için anlaÅŸmanÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edildi.

Kaynak:AkÅŸam

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